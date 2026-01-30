Kasia i Jacek Sienkiewiczowie od 2018 roku tworzą wspólnie zespół Kwiat Jabłoni. Rodzeństwo prędko podbiło scenę muzyczną i zyskało grono oddanych fanów. Pod koniec 2025 roku artyści poinformowali jednak, że na pewien czas zawieszają działalność. Więcej na ten temat opowiedzieli w wywiadzie z Filipem Borowiakiem z Wirtualnej Polski. Inną kwestią, którą poruszono w rozmowie, był sposób odbioru ich piosenek przez niektóre osoby.

Zobacz wideo Kasia z Kwiatu Jabłoni o biznesie z bratem. Chce od niego odejść?

Kasia i Jacek Sienkiewiczowie szczerze w temacie wiary. Poszło o odbiór ich piosenek

W wywiadzie rodzeństwo odniosło się do faktu, iż ich dość melancholijna muzyka zyskała z czasem miano "oazowej" i "pielgrzymkowej". Kasia i Jacek podkreślili, że nie widzą w tym jednak nic złego. - Uważam, że jeżeli ktoś chce śpiewać nasze piosenki, idąc podczas pielgrzymki, to fantastycznie. Rozumiem, że dodają im jakieś siły, ci ludzie są bardziej radośni, mają więcej energii - skomentowała artystka. Co ciekawe, rodzeństwo miało być mimo wszystko zaskoczone takim odbiorem ich utworów. Wszystko przez to, że sami są niewierzący.

- Rzecz w tym, że my się kompletnie nie identyfikujemy z tym środowiskiem. Dużym zaskoczeniem było dla nas, że jesteśmy kojarzeni ze środowiskiem chrześcijańskim, bo jesteśmy niewierzący. Nie przyszłoby nam do głowy, że takie skojarzenie może w ogóle wypłynąć z tych piosenek, bo w nich nie ma wiary, przynajmniej z założenia nie ma tej treści - dodała Sienkiewicz.

Co z przyszłością Kwiatu Jabłoni? Kasia i Jacek Sienkiewiczowie stawiają sprawę jasno

W tym samym wywiadzie artyści opowiedzieli też więcej na temat ogłoszonej niedawno przerwy w działalności zespołu. Rodzeństwo zaznaczyło, że nie będzie ona trwała w nieskończoność. - To nie będzie wiele lat. (...) To będzie jakiś moment odpoczynku, złapania oddechu i dystansu, żeby stworzyć z Kwiatem coś nowego i świeżego, ale też, żeby w tym czasie podziałać sobie samemu - skomentowała Kasia Sienkiewicz. Jej brat podkreślił, że bardzo zależało im na szczerości ze słuchaczami, dlatego też zdecydowali się oficjalnie ogłosić decyzję. Więcej przeczytacie w artykule: "Co dalej z Kwiatem Jabłoni? Muzycy wyjawili powód zawieszenia działalności zespołu".