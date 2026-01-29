Marcela Leszczak podzieliła się z fanami osobistym wpisem na Instagramie, w którym opisała trudności, z jakimi musiała zmierzyć się w ostatnich tygodniach. Celebrytka, znana z programu "Top Model", nie tylko zmagała się z problemami w życiu prywatnym, ale także stawiła czoła własnym lękom.
We wpisie Marceli Leszczak pojawiły się refleksje, które dają wgląd w to, jak celebrytka przeżywała ostatnie miesiące. Wspomniała m.in. o konieczności zmierzenia się z własnymi słabościami. "To dopiero końcówka stycznia, a tyle się wydarzyło, jakby minęło kilka lat!" - zaczęła na Instagramie. Leszczak ujawniła, że zmaga się z emetofobią, lękiem przed wymiotowaniem, który od zawsze towarzyszył jej życiu. "Starcie z moim lękiem miałam 28.12.2025 roku i przeżyłam. Byłam wtedy sama z Frysiem w domu i poradziłam sobie" - wyjawiła, dodając, że takie doświadczenie jest ogromnym wyzwaniem.
W swoim wpisie Marcelina poruszyła także temat przyjaźni, które nie przetrwały próby czasu. "Moje życie zweryfikowało 'przyjaźnie', które trwały, bo były komfortowe dla drugiej strony" - napisała.
To jednak nie koniec zwierzeń Leszczak. Była partnerka Michała Koterskiego nie ukrywała również, jak trudne było dla niej zaakceptowanie zmiany w relacji z człowiekiem, którego kochała. "Zrozumiałam, że człowiek, którego kocha się nad życie, z dnia na dzień może stać się kimś obcym" - wyjawiła, co jest skutkiem jej rozstania z Koterskim. Nic więc dziwnego, że celebrytki nie opuszczają refleksje na temat miłości samej w sobie. "Czy wierzę w miłość? Tak. Czy można zakochać się więcej niż jeden raz? Tak" - przyznała.
Na koniec Leszczak wyraziła przekonanie, że mimo trudności, które napotkała, wkroczyła w nowy rok z mocnym postanowieniem. "Weszłam bardzo mocnym i pewnym krokiem w ten rok, ale muszę sobie jeszcze bardziej zaufać i zaopiekować się w końcu sobą, bo, choć ostatnie lata pokazywałam wam tylko siebie, to moje życie nie kręciło się wokół mnie" - podsumowała.