Podczas jednego z ostatnich koncertów Skolima doszło do niebezpiecznego incydentu, który wywołał ogromne kontrowersje. Piosenkarz rzucił swoją koszulkę w tłum, a jedną z osób, która ją złapała, była 12-letnia Martynka. Niestety, chwila radości szybko zamieniła się w dramat, gdy dorosły mężczyzna wyrwał jej przedmiot z rąk. W wyniku tego incydentu dziewczynka doznała obrażeń i potrzebowała pomocy medycznej. Teraz w sprawie zdarzenia głos zabrał sam wykonawca.

REKLAMA

Zobacz wideo Niecik poznał Skolima jako "dzieciaka". Są konkurencją?

Skolim komentuje incydent na koncercie. "Sytuacja okrutna, skandaliczna"

Według relacji mamy Martynki, mężczyzna, który zabrał koszulkę, zaczął popychać dziewczynkę, a nawet podduszać ją łokciem, by zdobyć gadżet od idola. Martynka zaczęła płakać i prosić, by przestał. W wyniku tego zdarzenia stała się czerwona na twarzy, miała drgawki oraz ból w klatce piersiowej. Po wezwaniu policji dziewczynka trafiła do szpitala, gdzie udzielono jej pomocy.

Teraz Skolim postanowił odnieść się do całej sytuacji, komentując incydent na swoim Instagramie. - Doszły mnie słuchy, że po ostatnim moim koncercie w Lublinie dziewczynka, która otrzymała koszulkę, została poszkodowana, ponieważ jakiś starszy pan 12-letniej Martynce wyrwał tę koszulkę. Dziewczynka trafiła do szpitala. Sytuacja okrutna, skandaliczna i taka, która nie powinna mieć nigdy miejsca - powiedział w zamieszczonym w sieci nagraniu.

Skolim skontaktował się z poszkodowaną dziewczynką. Wysłał jej prezent

Po tym, jak dowiedział się o zdarzeniu, Skolim natychmiast skontaktował się z Martynką. - Dla tej dziewczynki, którą udało mi się namierzyć, został wysłany ze sklepu Skolim kosz prezentów. Nie tylko koszulka, bluza, perfumy i wiele innych cudownych rzeczy - poinformował fanów. Muzyk wyraził również swoje stanowisko w sprawie zachowania mężczyzny. - Nie pochwalam takiego zachowania. Jeśli chcecie koszulkę Skolimową, zdecydowanie zachęcam do zakupu w sklepie Skolim, a nie do takich sytuacji, żeby napadać na 12-letnie dziewczynki - zaapelował. Na zakończenie artysta skierował ciepłe słowa do Martynki. - Tobie Martynko życzę dużo zdrowia i proszę cieszyć się nową koszulką i innymi gadżetami, które miałem przyjemność wysłać tobie. Wszystkiego dobrego, dużo zdrówka - podsumował.