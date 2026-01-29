Założony w 2018 roku Kwiat Jabłoni bardzo szybko zyskał sympatię fanów. Pierwsza płyta zespołu "Niemożliwe", wydana w 2019 roku, zdobyła status podwójnie platynowej. Kolejne krążki również sprzedawały się jak świeże bułeczki, a bilety na koncerty Kwiatu Jabłoni rozchodzą się błyskawicznie. Mimo ogromnego sukcesu pod koniec ubiegłego roku tworzący grupę Kasia i Jacek Sienkiewiczowie przekazali, że na pewien czas potrzebują przerwy od zespołu. Muzycy w rozmowie z Filipem Borowiakiem z Wirtualnej Polski uspokajają jednak, że Kwiat Jabłoni powróci na scenę.

Kwiat Jabłoni zawiesza działalność. Muzycy chcą skupić się na solowych projektach

W rozmowie z Wirtualną Polską Kasia Sienkiewicz podkreśla, że zawieszenie działalności zespołu nie jest przewidziane na bardzo długi czas. - To nie będzie wiele lat. (...) To będzie jakiś moment odpoczynku, złapania oddechu i dystansu, żeby stworzyć z Kwiatem coś nowego i świeżego, ale też, żeby w tym czasie podziałać sobie samemu - mówi wokalistka. Jacek Sienkiewicz dodał, że zarówno jemu, jak i Kasi zależało na szczerości ze słuchaczami, dlatego zdecydowali się ogłosić decyzję.

Muzycy wyjawili, że myśl o tym, aby zrobić sobie przerwę od zespołu, pojawiła się u nich w zeszłym roku. - Wydaje mi się, że my z Kasią - chociaż dobrze się rozumiemy muzycznie - to bardzo potrzebujemy oddechu na swoje własne działalności. (...) Kasia, jak i ja mamy takie wizje swojej twórczości, które nie mieszczą się w naszym myśleniu o Kwiecie - przekazał Jacek Sienkiewicz.

Muzycy mają w planach skupić się na solowych projektach. Jacek wyjawił, że chciałby zająć się m.in. muzyką elektroniczną. Założyciele Kwiatu Jabłoni podkreślają jednak, że już teraz myślą o tym, czym chcieliby się zająć po wspólnym powrocie na scenę. - Uważam, że ta przerwa jest potrzebna, żeby złapać dystans, zastanowić się, znaleźć inspiracje gdzie indziej, zobaczyć, jak nam się pracuje osobno po to, by móc świetnie pracować ze sobą - dodaje Kasia.

Kwiat Jabłoni niedługo rusza w trasę koncertową

Kwiat Jabłoni nie żegna się jednak z fanami od razu. 6 lutego ukaże się nowa płyta zespołu "Przesilenie, czyli nasze utwory z orkiestrą", która jest zapisem koncertów grupy w akompaniamencie 34-osobowej orkiestry. Zespół rusza również w trasę koncertową "Przesilenie Tour", która potrwa od 15 lutego do 28 kwietnia. Bilety na wydarzenie są już w całości wyprzedane, o czym muzycy poinformowali na Instagramie pod koniec grudnia. "Bardzo, bardzo dziękujemy. To będzie dla nas wyjątkowy czas przed zapowiadanym wyciszeniem działalności Kwiatu" - mogliśmy przeczytać.