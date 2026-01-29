Mikołaj Trybulec, znany jako Tribbs, to jedno z najgłośniejszych nazwisk na polskiej scenie muzyki elektronicznej. Jako producent, DJ i autor wielu przebojów zdobył serca słuchaczy w kraju i za granicą. Okazało się, że w ostatnich dniach Tribbs podjął ważny krok w swojej karierze i przeprowadził się do Londynu. Teraz wreszcie ujawnił powód.

REKLAMA

Zobacz wideo Tribbs zdradził nam swój sekret."Zagram na Ibizie"

Tribbs przeprowadza się do Londynu. "Tak wiele szans w tak krótkim czasie"

Po latach działalności na polskiej scenie, Tribbs postanowił postawić na większe wyzwania i przeprowadzić się do Wielkiej Brytanii z nadzieją na dalszy rozwój swojej międzynarodowej kariery. Londyn stał się przestrzenią, w której może realizować swoje ambicje na większą skalę. To tam, jak sam przyznał, otrzymał wiele nowych zawodowych propozycji, które miały ogromny wpływ na decyzję o zmianie miejsca zamieszkania.

W mediach społecznościowych podzielił się swoimi przemyśleniami w tej kwestii. "Londyn to miejsce, które muzycznie inspirowało mnie od lat. Zawsze marzyłem, żeby zrobić krok dalej w mojej karierze międzynarodowej, a tu dostałem tak wiele szans w tak krótkim czasie, że nie mogę się doczekać, aż wam o tym wszystkim opowiem" - napisał.

Mimo że Tribbs decyduje się na nowy rozdział w Londynie, podkreślił, że Polska nadal pozostaje jego sercem. "Polska to mój fundament i tu wszystko się zaczęło. Wielka Brytania daje mi nowe możliwości, ale Polska zostaje ze mną na 100 proc. Koncerty, projekty - będę wracał tu regularnie i tak często, jak tylko się da. Nie wiem, jak długo tu zostanę, ale chcę, żebyście byli częścią tej drogi" - dodał, zapewniając swoich polskich fanów, że mimo zmiany miejsca zamieszkania, nie zapomni o ojczyźnie.

Tribbs - jak zyskał popularność?

Tribbs zdobył uznanie nie tylko w Polsce, ale również na międzynarodowej scenie muzycznej. Jego utwory, takie jak "Ostatni raz zatańczysz ze mną", "Smak słów" czy "Dzieci wybiegły" zyskały ogromną popularność. Jako producent i DJ, współpracował z wieloma artystami, a jego ścieżki zawodowe zaprowadziły go na Eurowizję. W 2019 roku współtworzył utwór "Friend of the Friend" czeskiego zespołu Lake Malawi, a kolejne lata to współprace z artystami z Hiszpanii, Austrii, Szwajcarii i Polski. Jego zaangażowanie w takie projekty, jak "Solo" Blanki czy "River" Krystiana Ochmana, zapewniło mu międzynarodową rozpoznawalność.