Kim Kardashian i jej mama Kris Jenner kiedyś chwalili się zdjęciami z Meghan Markle i księciem Harrym, które zostały zrobione podczas urodzinowej imprezy Kris. Zdjęcia te jednak szybko zniknęły z ich instagramowych profili. Co się stało? Powód tej decyzji ujawniły właśnie Kim i Kris w podcaście "Khloé In Wonder Land".

Kim Kardashian usunęła zdjęcia z Meghan Markle i księciem Harrym. Powód zaskakuje. "Pomyśleli, że głupio wyszło"

Na początku listopada 2025 roku Meghan Markle i książę Harry zostali zaproszeni na imprezę z okazji 70. urodzin Kris Jenner, gdzie spędzili czas z innymi gwiazdami, a Kim i Kris z radością dzieliły się tymi chwilami w sieci. Jednak kilka dni później zniknęły zdjęcia z Meghan i Harrym. Pojawiły się liczne spekulacje, dlaczego tak się stało. Jedna z teorii mówiła, że para książęca mogła poczuć, że ich wizerunek nieco ucierpiał przez tak bliskie towarzystwo celebrytów, którzy często bywają w centrum uwagi. Kim Kardashian postanowiła jednak wyjaśnić sytuację. Okazało się, że powód usunięcia zdjęć był zupełnie prozaiczny.

To była totalnie niewinna sytuacja. Mama i Meghan przyjaźnią się od lat i mają dobre relacje. Powiedzieli nam, że możemy opublikować te fotki, ale jak już je wrzuciłyśmy, to uświadomili sobie, że właśnie trwa Dzień Pamięci i nie chcą być widziani na imprezie w takim momencie, nawet jeśli wszyscy to już widzieli. Chyba pomyśleli, że głupio wyszło, więc usunęłyśmy te fotki właśnie z uwagi na szacunek dla Dnia Pamięci

- wyjaśniła Kim w podcaście. - Nie chcieli, żeby ich widziano na imprezie, szalejących na parkiecie czy coś w tym stylu - dodała.

Meghan Markle i książę Harry poprosili o usunięcie zdjęć z urodzin Kris Jenner. "Zrobiono z tego jakieś szaleństwo"

W tej samej rozmowie Kim zauważyła również, że cała sytuacja mogła zostać inaczej odebrana, gdyby Sussexowie podeszli do sprawy z humorem i dystansem. Kim i Kris przekonywały, że nie miały złych intencji, a cała sprawa jest przykrym nieporozumieniem. - Czasem trzeba umieć się śmiać z pewnych sytuacji, nawet jeśli inni źle coś zrozumieli. Nie jestem zachwycona tym, jak to się dla wszystkich skończyło. Słabo wyszło. Zrobiono z tego jakieś szaleństwo i coś dziwnego, a przecież wcale nie musiało tak być - podsumowała.