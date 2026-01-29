Skolim szybko zyskał popularność - zarówno wśród starszej, jak i młodszej publiki. Na koncerty wokalisty przychodzą tłumy, które chcą pobawić się przy jego muzyce, a także zobaczyć energiczny występ idola. 25 stycznia piosenkarz wystąpił podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Lublinie. Tam doszło do skandalicznej sytuacji. Nastolatka potrzebowała pomocy medyków.

Szokujące sceny na koncercie Skolima. Potrzebna była interwencja medyków

25 stycznia na koncercie Skolima zgromadziła się liczna publika. Piosenkarz wystąpił w Lublinie podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W pewnym momencie muzyk zdjął koszulkę i rzucił ją w tłum. Złapała ją 12-latka, ale szybko z pewnością tego pożałowała. Nagle obcy mężczyzna zaczął wyrywać jej przedmiot z rąk. - Moja córka złapała koszulkę, którą rzucił Konrad Skolimowski. Po chwili jednak stojący w pobliżu mężczyzna, który był razem z synem w wieku ok. 9-10 lat, zaczął ją popychać i podduszać łokciem, aby uzyskać gadżet od idola. Córka zaczęła płakać i prosić, aby przestał. Do pomocy ruszyła też starsza córka, która krzyczała: "co ty człowieku robisz, zostaw moją siostrę" - relacjonowała w rozmowie z lublin112.pl mama nastolatki.

Dziecko z powodu podduszania zrobiło się czerwone, córce towarzyszyły drgawki oraz ból w klatce piersiowej. Policja zaopiekowała się bardzo profesjonalnie poszkodowaną, oraz wezwała karetkę pogotowia

- przekazała. W sprawie interweniowała policja. Kobieta prosi świadków o pomoc w tej sprawie. Poszukuje osób, które nagrały incydent. Z pewnością wiele osób zdecydowało się na nagrywanie koncertu Skolima.

Skolim o synu Zenka Martyniuka. Stanął w obronie muzyka

Od dłuższego czasu Daniel Martyniuk wzbudza kontrowersje - szczególnie publikacjami w mediach społecznościowych. Zenek nie chce być jednak łączony z wybrykami syna. Głos w tej sprawie zabrał Skolim, który w rozmowie z "Faktem" stanął po stronie kolegi po fachu. "To wyprawia jego syn, a nie on" - podkreślił muzyk, mówiąc o granicy między życiem prywatnym dziecka a wizerunkiem znanego ojca.

"Czasem trudno to rozdzielić. Możesz się wstydzić za ojca, za mamę, za brata. Wiadomo, że może ci w głębi duszy być przykro, natomiast myślę, że każdy z nas członkom naszych rodzin i przyjaciołom życzy jak najlepiej, także nikt z nas nie chciałby takiej sytuacji" - ocenił Skolim.