Joanna Krupa jest jedną z gwiazd, które wspierają działania na rzecz zwierząt i bardzo się angażują. Celebrytka prowadzi obecnie rozmowy z różnymi firmami produkującymi karmę dla psów i kotów, a także budy dla psów. To, co usłyszała od niektórych przedstawicieli, aż ją zmroziło. Pod postem Krupy na Instagramie uaktywniła się także Małgorzata Rozenek. To wywołało burzę skrajnych komentarzy.

REKLAMA

Zobacz wideo Z czym Hładkiemu kojarzy się Rozenek? Mówi o sytuacji sprzed lat

Rozenek zareagowała na post Krupy. "Asiu, może pora podać nazwiska?"

Joanna Krupa dowiedziała się, że niektórzy celebryci mają oczekiwać prowizji od firm za angażowanie się w akcje pomagania zwierzętom. W ostrych słowach opowiedziała o tym na Instagramie. "Ja nie oczekuję za to żadnego wynagrodzenia w przeciwieństwie do wielu celebrytów w Polsce. To powinno być oczywiste, kiedy chodzi o pomoc zwierzętom. Wstyd! Aby zachować prywatny i profesjonalny charakter tej rozmowy nie będę podawać żadnych nazwisk, szczerze mówiąc, nawet nie znam pełnej listy.

Mam jednak nadzieję, że ta wiadomość skłoni niektórych do refleksji i pomoże im podjąć decyzję o wsparciu z potrzeby serca, a nie dla wynagrodzenia" - napisała na Instagramie. Pod postem Krupy uaktywniło się wielu odbiorców, w tym Małgorzata Rozenek. Gwiazda zasugerowała, że Krupa powinna podać nazwiska tych celebrytów. "Asiu, może pora podać nazwiska?" - napisała Małgorzata Rozenek. Krupa nie czekała długo z odpowiedzią. "Gosia, chętnie bym się dowiedziała, jakbym mogła..." - odpisała enigmatycznie.

Wypowiedź Rozenek rozjuszyła internautów. "Co zrobiłaś oprócz łażenia za Dodą?"

Wypowiedź Małgorzaty Rozenek nie spodobała się części internautom. W dość niewybrednych słowach zaczęli komentować jej ostatnie działania. Przypomnijmy, że Rozenek pojawiła się na terenie patoschroniska w Sobolewie dzień po tym, gdy była tam Doda. "A pani to niby co robi?", "Uderz w stół...", "A ten materiał TVN-u to bardzo słodki był...", "Co zrobiłaś oprócz łażenia za Dodą?" - pisali w komentarzach.

Znalazły się jednak osoby, które broniły w tej sytuacji Małgorzaty Rozenek. "Pani Rozenek robi na rzecz zwierząt bardzo dużo w Sejmie, jak i w schroniskach", "Widziałam reportaż TVN w Sobolewie i nic tam rażącego nie widziałam, poza samymi kłamstwami, które wypowiadał właściciel schroniska" - czytamy.