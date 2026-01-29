Halina Kowalska była jedną z najjaśniejszych gwiazd w PRL-u. Zagrała w takich produkcjach, jak: "Alternatywy 4", "Nie lubię poniedziałku", "Nie ma róży bez ognia". W 1973 roku pojechała na Festiwal Filmowy w Cannes za sprawą roli Adeli w filmie "Sanatorium pod klepsydrą". Ostatni raz na ekranie pojawiła się w 2009 roku w serialu "Samo życie". 84-letnia dziś aktorka kilka lat temu wraz z mężem zamieszkała w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Niestety, wkrótce ukochany Kowalskiej zmarł i zostawił ją ze sporymi długami. Teraz wiemy, że legenda ekranu podupadła na zdrowiu.

REKLAMA

Zobacz wideo Hładki wspomniał o rozmowie z Ireną Santor. Zaskakujące słowa

Halina Kowalska załamała się po śmierci męża. Do tego doszły problemy finansowe

W 2021 roku zmarł Włodzimierz Nowak, z którym Halina Kowalska była związana przez 64 lata. Poznali się jeszcze jako nastolatkowie i błyskawicznie się w sobie zakochali. Po zamieszkaniu w Skolimowie artyści postanowili wziąć ślub kościelny, ale ich radość nie trwała długo. - Pobraliśmy się w Domu Aktora w Skolimowie, na cztery miesiące przed śmiercią Włodka - wyznała Halina Kowalska w rozmowie z tabloidem.

Kilka miesięcy później aktorka opowiedziała "Super Expressowi", że opłakuje śmierć męża, a w dodatku znalazła się w trudnej sytuacji finansowej. - Mąż był chory i zaciągnął pożyczkę w wysokości 30 tys. zł, a ja muszę to teraz spłacić. Nie powiedział mi o naszych problemach finansowych. Nie chciał mnie martwić. Kochał mnie. Boję się, że może wkroczyć do mnie komornik i zabierze mi wszystkie moje pamiątki po mężu i rodzicach, które są bliskie mojemu sercu - przekazała Kowalska.

Halina Kowalska podupadła na zdrowiu. Nikogo już nie poznaje

Problemy finansowe i tęsknota za mężem odbiły się na zdrowiu Haliny Kowalskiej. Coraz rzadziej wychodziła z pokoju i zaczęły się też kłopoty z pamięcią. Obecnie aktorka filmów Stanisława Barei przebywa w szpitalnej części domu opieki. Cały czas jest pod opieką lekarzy, ale, jak donosi "Super Express", nikogo już nie poznaje i niknie w oczach. "Nie wiedziała, z kim rozmawia. Nie poznawała ludzi", "Straciła apetyt i bardzo schudła" - relacjonują mieszkańcy Skolimowa.