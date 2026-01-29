Doda ma bardzo napięty grafik, a w ostatnim czasie aktywnie walczyła z patoschroniskami. Dzięki jej interwencji zamknięto siedzibę w Sobolewie. - To jest inny rodzaj znęcania i inna skala znęcania. To jest sytuacja, w której 200 psów, wchodząc do schroniska, wchodzi do jeszcze większego piekła. Miesiącami są głodzone - opowiadała poruszona wokalistka na nagraniach opublikowanych przez portal Jastrząb Post. Dodę czeka także premiera serialu dokumentalnego na jej temat. Już od 20 lutego produkcja będzie dostępna na platformie Prime Video. Na widzów czekają niespodzianki.

To on wystąpi w serialu dokumentalnym o Dodzie. Widzowie dobrze go znają

Doda miała bogate życie uczuciowe. Wokalistka spotykała się m.in. z Dariuszem Pachutem oraz Radosławem Majdanem. Na początku swojej kariery Doda widywana była także z Damianem Pikusem. Mężczyzna pojawiał się u jej boku w produkcji "Bar". Co ciekawe, były chłopak Dody wystąpi w serialu dokumentalnym. Prime Video opublikował kadry z formatu, na których wokalistka i Pikus siedzą obok siebie. Być może widzowie dowiedzą się ciekawych faktów na temat ich relacji. Po omawiany kadr zapraszamy do naszej galerii zdjęć.

Doda ostro podsumowała byłych partnerów. "Każdy jeden to porażka, porażka moich wyborów"

Jakiś czas temu Doda wystąpiła w podcaście "Bliskoznaczni" i opowiedziała o swoich byłych partnerach. Nie z wszystkimi ma dobre relacje. - Miałam seksoholika, alkoholika, narkomana i takiego totalnego atencjusza, który jakby intencjonalnie wciągnął mnie w związek do budowania swojej kariery. Tutaj mogłabym napisać doktorat na ten temat - podkreśliła piosenkarka.

- Każdy jeden to porażka, porażka moich wyborów i jakiejś mojej naiwności - skwitowała w dalszej rozmowie. Doda wyjawiła, że czasami onieśmielała mężczyzn. - Tych, którzy się mnie nie boją, w ogóle nie wpuszczam na level drugi. I to też było złe, bo wybierałam sobie tylko takich, którzy lubili za bardzo adrenalinę. Dla których byłam jakimś trofeum i zdobyczą - mówiła gwiazda w wywiadzie.