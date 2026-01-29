Syn Bachledy-Curuś nie umie polskiego. Aktorka tłumaczy, dlaczego

Henry Tadeusz to 16-letni syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella. Nastolatek jest w centrum zainteresowania światowych mediów, a ze znanym ojcem pojawiał się już na czerwonych dywanach przy okazji ceremonii nagród filmowych. Swój debiut w świetle reflektorów zaliczył podczas nocy Oscarów w 2023 roku. Teraz okazuje się, że syn polskiej aktorki i irlandzkiego aktora nie mówi po polsku. Bachleda-Curuś wyjaśniła, dlaczego.

Henry Tadeusz nie zna języka polskiego. Tak porozumiewa się z dziadkami

Alicja Bachleda-Curuś w rozmowie z "Życiem na gorąco" wyznała, że zależało jej, żeby syn uczył się zarówno angielskiego, jak i polskiego. Niestety, nauka ojczystego języka matki nie szła mu najlepiej. - Mimo że zależało mi bardzo, żeby mówił głównie po polsku, język angielski przychodził mu łatwiej, słyszał go wokół, a ja z kolei chciałam się móc z nim jak najszybciej porozumieć. Poszłam na kompromis - wyznała Alicja Bachleda-Curuś. Jednak Henry Tadeusz stara się mówić po polsku, gdy widzi się z dziadkami z Polski. Okazuje się, że uczy się wówczas na pamięć całych zdań. - Przygotowuje sobie całe wypowiedzi, jak ma jechać do dziadków, strasznie go to cieszy - dodała aktorka.

Bachleda-Curuś z synem w Krakowie. Wybrali się na przechadzkę po mieście

Przypomnijmy, że pod koniec 2025 roku Alicja Bachleda-Curuś pojawiła się z synem w Krakowie. Chociaż aktorka na stałe mieszka w Los Angeles, to kilka lat temu zakupiła stylowy apartament w stolicy Małopolski. 42-latka tuż przed Nowym Rokiem pojawiła się na spotkaniu w jednej z rezydencji Jana Lubomirskiego-Lanckorońskiego. Później wybrała się też z synem na przechadzkę krakowskim rynkiem.

Mama z synem odwiedziła m.in. kościół świętej Barbary. Dzień zakończyli natomiast w jednej z włoskich restauracji. Wspólne zdjęcia z wizyty Bachledy-Curuś i Henry'ego Tadeusza trafiły do sieci. Dodajmy, że Alicja Bachleda-Curuś pozostaje w dobrych relacjach z ojcem syna. Para poznała się w 2008 roku na planie filmu "Ondine". Rok później urodził się ich syn. W 2011 roku Bachleda-Curuś potwierdziła rozstanie z Colinem Farrellem.