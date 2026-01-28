Od tragicznego wypadku na trasie S19 w miejscowości Jeżowe minęło już kilka miesięcy, jednak okoliczności śmierci dziennikarki Katarzyny Stoparczyk wciąż nie zostały ostatecznie wyjaśnione. Sprawą nadal zajmuje się prokuratura, która właśnie przekazała nowe informacje dotyczące postępów śledztwa.

Śledztwo ws. śmierci Katarzyny Stoparczyk wchodzi w kluczową fazę. Prokuratura czeka na opinie biegłych

Do wypadku doszło 5 września 2025 roku. Zderzyły się wówczas dwa samochody osobowe - czarna skoda octavia oraz biała skoda scala. W wyniku zdarzenia śmierć poniosły trzy osoby, w tym znana dziennikarka. Od tamtej pory śledczy analizują przebieg i przyczyny tragedii. Jak poinformował w rozmowie z "Faktem" prokurator rejonowy Piotr Walkowicz, zakończono już etap specjalistycznych badań, a postępowanie wkroczyło w nowy, istotny etap.

- Powołaliśmy zespół biegłych celem wydania opinii kompleksowej dotyczącej przyczyn i przebiegu tego wypadku, w których bierze udział Zakład Medycyny Sądowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i pracownia Zakładu Badania Wypadków Drogowych, Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna też z Krakowa i czekamy na wydanie opinii kompleksowej przez te dwie instytucje - przekazał prokurator.

Akta sprawy zostały już oficjalnie przesłane do obu instytucji, które mają przygotować wspólną, szczegółową analizę zdarzenia. - Zadaliśmy pytania, powołaliśmy ich do tego, żeby zasięgnąć opinii kompleksowej - dodał Walkowicz.

Kiedy opinia biegłych ws. wypadku Katarzyny Stoparczyk? "Musimy uzbroić się w cierpliwość"

Choć śledztwo wyraźnie posuwa się naprzód, na ostateczne ustalenia trzeba będzie jeszcze poczekać. Prokuratura nie jest w stanie wskazać konkretnej daty, kiedy biegli przedstawią swoje wnioski. - Niestety termin wydania opinii przez biegłych nie jest nam znany. Zakreśliliśmy pewien termin do wydania tej opinii, ale będziemy czekać na informacje ze strony tych instytucji - wyjaśnił prokurator. Jak zaznacza, zespoły biegłych pracują jednocześnie nad wieloma sprawami, a tempo przygotowania opinii zależy od ich aktualnego obciążenia. - Musimy uzbroić się w cierpliwość - podsumował Walkowicz.