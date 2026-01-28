Emma Heming Willis przekazała nowe informacje dotyczące stanu zdrowia swojego męża. Jak ujawniła, Bruce Willis nie zdaje sobie sprawy z tego, że choruje na otępienie czołowo-skroniowe. Aktor doświadcza anosognozji - zaburzenia, które uniemożliwia mózgowi rozpoznanie własnej choroby.

Bruce Willis doświadcza anosognozji. Aktor nie jest świadomy choroby

Żona Bruce Willisa wzięła udział w rozmowie z Cameron Oaks Rogers w podcaście "Conversations with Cam". Fragment wywiadu został opublikowany 28 stycznia przez magazyn "People". Emma Heming Willis opowiedziała o codziennych wyzwaniach związanych z chorobą męża i podkreśliła, że Bruce nigdy nie uświadomił sobie swojej diagnozy. - Bruce nigdy, nigdy się na to nie otworzył - stwierdziła.

Jak zaznaczyła, brak świadomości choroby ma dla niej podwójne znaczenie. - Myślę, że to jest zarówno błogosławieństwo, jak i przekleństwo tej sytuacji, że nigdy nie połączył faktów, że ma tę chorobę. I naprawdę się z tego cieszę. Naprawdę się cieszę, że o tym nie wie - dodała. Emma wyjaśniła, że przyczyną takiego stanu jest anosognozja, która często towarzyszy osobom z podobnymi schorzeniami neurologicznymi. Zgodnie z informacjami Cleveland Clinic, jest to zaburzenie polegające na braku zdolności rozpoznania jednej lub kilku chorób, na które cierpi dana osoba. - To sytuacja, w której mózg nie potrafi zidentyfikować, co się z nim dzieje - wyjaśniła żona aktora, dodając, że osoby cierpiące na to schorzenie "uważają, że to jest ich normalny stan".

Żona Bruce'a Willisa tłumaczy jego zachowanie. To nie zaprzeczanie, a objaw choroby

Emma Heming Willis zwróciła uwagę, że taki stan bywa mylnie interpretowany jako zaprzeczanie problemowi zdrowotnemu. - Ludzie myślą, że to może być zaprzeczanie, że nie chcą iść do lekarza, bo mówią: "W porządku, w porządku", ale w rzeczywistości to jest anosognozja, która wchodzi w grę. To nie jest zaprzeczanie. To po prostu oznacza, że ich mózg się zmienia. To część choroby - wytłumaczyła.

Przypomnijmy, że o tym, że Bruce Willis zmaga się z otępieniem czołowo-skroniowym (FTD), jego rodzina poinformowała w 2023 roku. Jest to grupa schorzeń neurologicznych prowadzących do zaniku płatów czołowych i skroniowych mózgu, co skutkuje problemami z mową, zmianami osobowości oraz trudnościami emocjonalnymi. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.