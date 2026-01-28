Emma Heming Willis przekazała nowe informacje dotyczące stanu zdrowia swojego męża. Jak ujawniła, Bruce Willis nie zdaje sobie sprawy z tego, że choruje na otępienie czołowo-skroniowe. Aktor doświadcza anosognozji - zaburzenia, które uniemożliwia mózgowi rozpoznanie własnej choroby.
Żona Bruce Willisa wzięła udział w rozmowie z Cameron Oaks Rogers w podcaście "Conversations with Cam". Fragment wywiadu został opublikowany 28 stycznia przez magazyn "People". Emma Heming Willis opowiedziała o codziennych wyzwaniach związanych z chorobą męża i podkreśliła, że Bruce nigdy nie uświadomił sobie swojej diagnozy. - Bruce nigdy, nigdy się na to nie otworzył - stwierdziła.
Jak zaznaczyła, brak świadomości choroby ma dla niej podwójne znaczenie. - Myślę, że to jest zarówno błogosławieństwo, jak i przekleństwo tej sytuacji, że nigdy nie połączył faktów, że ma tę chorobę. I naprawdę się z tego cieszę. Naprawdę się cieszę, że o tym nie wie - dodała. Emma wyjaśniła, że przyczyną takiego stanu jest anosognozja, która często towarzyszy osobom z podobnymi schorzeniami neurologicznymi. Zgodnie z informacjami Cleveland Clinic, jest to zaburzenie polegające na braku zdolności rozpoznania jednej lub kilku chorób, na które cierpi dana osoba. - To sytuacja, w której mózg nie potrafi zidentyfikować, co się z nim dzieje - wyjaśniła żona aktora, dodając, że osoby cierpiące na to schorzenie "uważają, że to jest ich normalny stan".
Emma Heming Willis zwróciła uwagę, że taki stan bywa mylnie interpretowany jako zaprzeczanie problemowi zdrowotnemu. - Ludzie myślą, że to może być zaprzeczanie, że nie chcą iść do lekarza, bo mówią: "W porządku, w porządku", ale w rzeczywistości to jest anosognozja, która wchodzi w grę. To nie jest zaprzeczanie. To po prostu oznacza, że ich mózg się zmienia. To część choroby - wytłumaczyła.
Przypomnijmy, że o tym, że Bruce Willis zmaga się z otępieniem czołowo-skroniowym (FTD), jego rodzina poinformowała w 2023 roku. Jest to grupa schorzeń neurologicznych prowadzących do zaniku płatów czołowych i skroniowych mózgu, co skutkuje problemami z mową, zmianami osobowości oraz trudnościami emocjonalnymi. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.