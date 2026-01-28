Karolina Gilon od lat aktywnie udzielała się w mediach społecznościowych. Gwiazda chętnie pokazywała swojej ponad 650 tys. widowni kulisy codziennego życia, macierzyństwa i pracy w telewizji. Ostatni post Gilon został jednak opublikowany na jej instagramowym profilu 31 grudnia 2025 roku. Po niecałym miesiącu ciszy, wiadomo już, dlaczego celebrytka przestała udzielać się w sieci.

Karolina Gilon zniknęła z internetu. Informator wyjawił, czym gwiazda się zajmuje

Pod wspominanym postem z grudnia zeszłego roku zaczęły w ostatnich dniach pojawiać się komentarze zaniepokojonych fanów Gilon. Użytkownicy nie przeszli obojętnie obok fakt, iż celebrytka nagle przestała publikować nowe treści, nie tłumacząc się z tego. "Czy u was wszystko ok? Tak nagle zniknęłaś", "Jakaś cisza nastała z Karoliną", "Karola, wszystko u was ok? Mało was tutaj" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów.

Redakcji Pudelka udało się jednak ustalić, co dzieje się w życiu gwiazdy. Na szczęście wszystko u niej w porządku i aktualnie skupia się przede wszystkim na zbliżającej się przeprowadzce. - Karolina postanowiła zrobić sobie przerwę od social mediów i skupić się na synu. Ostatnie dni spędziła na wakacjach w Egipcie, ale już wraca do obowiązków. Czeka ją też spora zmiana, bo przeprowadza się do nowego mieszkania - przekazał informator.

Karolina Gilon chciała poprowadzić "Mam talent!". Przegrała na castingu

Przypomnijmy, że koniec 2025 roku należał do dość intensywnych w przypadku Gilon. Na początku grudnia celebrytka dowiedziała się, że przegrała z Pauliną Krupińską na castingu do roli prowadzącej "Mam talent!". Krótko po przekazaniu tej informacji, Karolina zabrała głos w mediach społecznościowych. - Szkoda, aczkolwiek to jest trochę tak, jak wam mówiłam - casting na program to jest, jakbyście szli na rozmowę o pracę. Czasami dostajecie tę robotę, a czasami po prostu nie. W tym przypadku się nie udało, czekam dalej, bo ja uważam, że do mnie w życiu przychodzą rzeczy, które są po prostu dla mnie - wyznała wówczas gwiazda, życząc również Krupińskiej jak najlepiej. - A Paulinie życzę, żeby dała czadu tam za kulisami, rozkręciła i rozwaliła system i tyle - skwitowała Gilon.