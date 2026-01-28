Gwiazda PRL ma poważne problemy zdrowotne. "Nie poznawała ludzi"

Halina Kowalska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych aktorek okresu PRL. Współpracowała z licznymi teatrami, stworzyła też niezapomniane kreacje m.in. w filmach "Nie lubię poniedziałku" czy "Nie ma róży bez ognia". W 1973 roku pojechała na Festiwal Filmowy w Cannes za sprawą roli Adeli w filmie "Sanatorium pod klepsydrą". Kowalska ostatni raz na ekranie pojawiła się w 2009 roku w serialu "Samo życie". Od dłuższego czasu aktorka jest na emeryturze i mieszka w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Jak donosi "Super Express", w ostatnim czasie jej stan zaczął się niestety pogarszać.

Niepokojące doniesienia o stanie zdrowia Haliny Kowalskiej

Jak informuje "Super Express", jeszcze do niedawna Halina Kowalska cieszyła się dobrym zdrowiem i w pełni korzystała z aktywności dostępnych w Skolimowie. Niestety, jak ustalił tabloid, rok temu u artystki miały zacząć pojawiać się problemy z pamięcią. - Nie wiedziała, z kim rozmawia. Nie poznawała ludzi - dowiedział się "Super Express". Halina Kowalska po pewnym czasie miała także przestawać opuszczać swój pokój, a dziś jest pod stałą opieką lekarzy.

Halina Kowalska do Skolimowa trafiła wraz z mężem. Przed jego śmiercią wzięli drugi ślub

Halina Kowalska ponad 60 lat była żoną aktora Włodzimierza Nowaka. Zakochani poznali się, gdy byli jeszcze nastolatkami. Błyskawicznie się w sobie zakochali i bardzo szybko stanęli na ślubnym kobiercu. Po latach wspólnego życia aktorska para podjęła decyzję, aby wspólnie przeprowadzić się do Skolimowa. Niestety stan zdrowia Włodzimierza Nowaka zaczął się pogarszać.

Halina Kowalska wspomina, że lekarze nie dawali jej zbyt wiele nadziei, że jej ukochany wyzdrowieje. - Mąż pojechał do szpitala, a ja rano dzwoniłam do niego o 7, o 7:30, godzinę później i tak kilka razy. Już wiedziałam, co się stało, bo nie było takiej możliwości, żeby ode mnie nie odebrał telefonu - opowiadała w rozmowie z "Super Expressem". Włodzimierz Nowak zmarł 16 marca 2022 roku. Halina Kowalska już po jego odejściu zdradziła, że zakochani zdążyli ponownie stanąć na ślubnym kobiercu. - Pobraliśmy się w domu aktora w Skolimowie, na cztery miesiące przed śmiercią Włodka - wyjawiła.