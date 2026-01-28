Świąteczna kampania piwa z udziałem Tomasza Karolaka wzbudziła sporo kontrowersji. Sprawą szybko zainteresowała się Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. "Nie ma zgody KRRiT na obrazę wartości, zaś dobro społeczne podlega ochronie. Niewątpliwie pokazanie postaci św. Mikołaja w negatywnym kontekście narusza przytoczoną ustawową normę. Jest to epatowanie brakiem szacunku, dobrego wychowania, ale i zakłócanie atmosfery świąt" - tłumaczyła dr Agnieszka Glapiak, przewodnicząca KRRiT. Na początku stycznia pisaliśmy, że reklamą zainteresowała się także warszawska prokuratura. Co ustalono?

Prokuratura podjęła decyzję w sprawie reklamy z Tomaszem Karolakiem

Skierowanie zawiadomienia do prokuratury zapowiedziała pod koniec grudnia w rozmowie z PAP dyrektorka Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom dr n. med. Bogusława Bukowska. - W reklamie Mikołaj przynosi w prezencie alkohol i - proszę zauważyć - sam ten alkohol pije, świetnie się po nim czując. Dziecko nie ma rozwiniętego krytycyzmu, autorefleksji i umiejętności właściwej analizy sytuacji - w nim taki komunikat kształtuje przekonanie, że alkohol jest świetny na każdą okazję, w tym nieodzowny w trakcie Świąt Bożego Narodzenia. To jest nieetyczne, niezgodne z dobrym obyczajem. To promowanie kultury picia od najmłodszych lat - powiedziała.

W rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie przekazał, że w reklamie nie doszukano się znamion czynu zabronionego, a co za tym idzie, postanowiono zaniechać dalszego śledztwa.

Ilona Felicjańska o reklamie z Tomaszem Karolakiem. "Brak odpowiedzialności"

Ilona Felicjańska przez lata zmagała się z chorobą alkoholową. Teraz przestrzega innych. W rozmowie z Plotkiem skrytykowała reklamę z udziałem Tomasza Karolaka. - (...) Nie ma - powtórzę, nie ma - dozwolonej nieszkodliwej dawki alkoholu. Alkohol to trucizna. Powolny morderca. Doświadczyłam tego na sobie, dlatego to ważny dla mnie temat. Reklamowanie? Pokazuje według mnie zupełny brak odpowiedzialności bądź wiedzy na ten temat. Jeśli natomiast wyznacznikiem są pieniądze? To dla mnie branie udziału w tragediach wielu rodzin, a w tym i dzieci - mówiła.