O Dominiku Dudku głośno zrobiło się w 2022 roku. Uzdolniony wokalista postanowił spróbować swoich sił w 13. edycji "The Voice of Poland", w której trafił do drużyny Tomsona i Barona. Dudek podbił serca trenerów oraz widzów i udało mu się wygrać program. Wokalista od tego czasu bardzo intensywnie rozwija swoją muzyczną karierę. Jak przekazał na Instagramie, ostatnio jednak problemy zdrowotne zmusiły go do tego, aby nieco zwolnić.

Dominik Dudek znalazł się w szpitalu. Co się stało?

Dominik Dudek niepokojącym wpisem podzielił się z fanami 27 stycznia. Wokalista opublikował zdjęcie, na którym ma na sobie holter. To badanie umożliwiające monitorowanie pracy serca. "Trafiłem ostatnio do szpitala, bo chciałem wszystko szybciej, ale lekarz powiedział 'a może wolniej?'. I tak powstała ta piosenka" - napisał wokalista żartobliwie, nawiązując do tytułu swojego najnowszego utworu. "A tak serio, to już jest wszystko ok, ale ta sytuacja pokazała mi tylko, że naprawdę warto czasem zwolnić" - dodał Dominik Dudek.

Fani wokalisty nie ukrywali, że jego wpis mocno ich zmartwił. "Dużo zdrowia", "Dbaj o siebie", "Szybciej nie znaczy lepiej, wolniej nie znaczy gorzej. Zdrowia" - przekazywali w komentarzach.

Tym zajmował się Dominik Dudek, zanim zyskał rozpoznawalność

Od czasu wygranej w "The Voice of Poland" kariera Dominika Dudka nabrała rozpędu. Wokalista dwukrotnie brał udział w polskich preselekcjach do Eurowizji, za każdym razem zajmując w nich trzecie miejsce. W ubiegłym roku ukazał się też jego premierowy album "We Are Young (But Only Once)". Zanim jednak zdobył rozpoznawalność, Dudek występował na weselach, grając piosenki disco polo. Jak przyznał w rozmowie z reporterką Plotka, przed laty był to dla niego bardzo dobry sposób na zarobek. - Muzycy na weselach całkiem dobrze zarabiają. To są fajne pieniądze, ale to już było lata temu, więc już o tym zapomniałem. Dziękuję, że mi przypomniałaś, ale też fajnie, że o tym powiedziałaś. Teraz wiem, jak życie potrafi się zmienić w ciągu kilku lat - wyjawił wokalista w rozmowie z Plotkiem.