Po tym, jak w sobotę 24 stycznia amerykańska Służba Imigracyjna i Celna (ICE), podległa administracji Donalda Trumpa, po raz kolejny zastrzeliła cywila na oczach przechodniów, w Stanach Zjednoczonych zawrzało. Głos zabierają również znane osoby, które wprost sprzeciwiają się finansowaniu agencji. Polityczny apel pojawił się także na profilu Katy Perry.

Katy Perry zwróciła się do swoich obserwatorów. "Wszystko w waszych rękach"

Piosenkarkę na Instagramie obserwuje ponad 200 milionów osób. Katy Perry postanowiła wykorzystać więc swoje zasięgi w ważnej dla Amerykanów sprawie. Na swoich profilach zamieściła serię minimalistycznych grafik, w których wyjaśniła, co należy zrobić, by zablokować wsparcie finansowe dla ICE. "Kto? Wy! Wszystko jest w waszych rękach. Dzwońcie do swoich senatorów. Teraz. Mamy czas do 30 stycznia, by zablokować dziesięć miliardów dolarów, które mają zostać przekazane ICE" - apelowała. W kolejnym slajdzie zamieściła konkretny numer telefonu. "Pora zamienić gniew w działanie" - grzmiała.

Na koniec dodała wzór gotowej rozmowy, która może posłużyć Amerykanom chcącym podjąć działanie. "Mam dość patrzenia na to, jak legalni obywatele i osoby nieposiadające obywatelstwa są aresztowane w miejscach pracy, atakowane podczas pokojowych protestów, wyciągane z samochodów, oślepiane amunicją oraz postrzelane i zabijane przez ICE. Będziemy uważnie obserwować Pana/Pani głosowanie i zapamiętamy je" - czytamy w końcowym fragmencie.

Internauci reagują na wpis Katy Perry. "Prawdziwi artyści służą dobru społeczeństwa"

Wpis Katy Perry zebrał ponad 150 tys. polubień na Instagramie i 15 tys. polubień na Facebooku. Wierni fani docenili zaangażowanie piosenkarki. "Doceniam każdego artystę, który zabiera głos w tej sprawie. Prawdziwi artyści służą dobru społeczeństwa", "To czas, by znane osoby wykorzystały w końcu swoje zasięgi! Dzięki Katy", "Cieszę się, że zabrałaś głos. Mam nadzieję, że coraz więcej gwiazd zdecyduje się na podobny krok. Musimy w końcu działać" - pisali w komentarzach na Facebooku.