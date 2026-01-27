Marcin Hakiel udzielił ostatnio osobistego wywiadu portalowi Kozaczek. W szczerej rozmowie opowiedział o swojej niezdrowej relacji z alkoholem. Okazuje się, że w przeszłości tancerz miał problem z nadmiernym sięganiem po wysokoprocentowe trunki.

Marcin Hakiel o relacji z alkoholem. "Najistotniejsze jest to, żeby zdać sobie sprawę, że ma się problem"

- Ja do tego tak podchodzę, że generalnie na pewno mam tendencję do uzależnienia. I na pewno nadużywałem alkoholu - mówił Hakiel. Tancerz przyznał, że w przeszłości zdarzało mu się imprezować w miejscach, gdzie alkohol był stałym elementem zabawy. - Na pewno lubiłem za dużo wypić na imprezach. (...) To jest tylko środek psychoaktywny, który wprowadzasz i tak naprawdę w tym wszystkim najistotniejsze jest to, żeby zdać sobie sprawę, że ma się problem, zdałem sobie - dodał.

Niewiele osób wiedziało, że w 2012 roku Hakiel poszedł na terapię. W tej samej rozmowie zdradził, że w momencie gdy został abstynentem, część jego znajomych odeszła. - Trochę tak jest, że się przerzedziło to grono znajomych, no bo się okazało, że pewnie część tych relacji była głównie imprezowa. Czyli po prostu gdzieś tam się spotykaliśmy po to, żeby właśnie wypić większą ilość i gdzieś tam według nas dobrze się pobawić - mówił.

Marcin Hakiel o życiu bez alkoholu. "Po prostu dobrze się czuję"

Niektórzy sięgają po alkohol, by "podbić" pewność siebie. Hakiel nie ma wątpliwości, że w takich przypadkach ważna jest praca nad samooceną. - W życiu chyba najważniejsze jest to, żeby czuć się dobrze samemu we własnej skórze. Ja na przykład wiem, że nie jestem ideałem, nie jestem krystalicznie czysty, czasem coś mi nie wyjdzie dokładnie, ale ważne jest to, żeby to zaakceptować i dobrze czuć się sam ze sobą i ja na przykład też dobrze się czuję - po prostu będąc trzeźwym człowiekiem - zdradził. Tancerz zaznaczył jednak, że nie chce w żaden sposób nikogo moralizować. - Nie mam jakiejś takiej przesadnej misji, żeby każdego nawracać. Na przykład jak gdzieś tam idziemy ze znajomymi, to nie jest dla mnie problem, że ktoś tam przy stole też się napije - wyjaśnił.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami:

Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990

Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880

Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002

Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom