Natalia Kukulska pokazała zdjęcie córki. 20-latka to kopia Anny Jantar

Natalia Kukulska to jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek, która karierę zaczynała jeszcze jako mała dziewczynka. Miała zaledwie 10 lat, kiedy na rynku pojawił się jej debiutancki album dziecięcy "Natalia". Od dekad utrzymuje pozycję najbardziej cenionej polskiej artystki i cały czas koncertuje. Wokalistka doczekała się narodzin trójki dzieci z perkusistą Michałem Dąbrówką - syna Jana (ur. 2000) oraz córek, Anny (ur. 2005) i Laury (ur. 2017). Najstarszy syn pary poszedł w ślady rodziców i również zajmuje się muzyką, Jan Dąbrówka ukończył Akademię Muzyczną w Katowicach i jest perkusistą. Anna również może pochwalić się sukcesami artystycznymi. Natalia Kukulska właśnie pochwaliła się zdjęciem córki. Nie da się ukryć, że dziewczyna jest uderzająco podoba nie tylko do sowjej mamy, ale także nieżyjącej już babci.

REKLAMA

Zobacz wideo Liam Szczęsny już imponuje na boisku! "Nie mam żadnych oczekiwań względem swoich dzieci"

Natalia Kukulska pokazała zdjęcie córki. Anna to kopia babci

Natalia Kukulska wybrała się na urlop z rodziną. Wokalistka wybrała zimowy wyjazd w góry - zdecydowała się na pobyt w Alpe di Siusi we włoskich Dolomitach blisko granicy z Austrią. W mediach społecznościowych udostępniła rodzinne kadry. Na zdjęciach pojawia się także jej córka Anna, która z pewnością urodę odziedziczyła po mamie. Anna w tym roku kończy 21 lat i również odziedziczyła po rodzicach zdolności artystyczne. Córka Natalii Kukulskiej i Michała Dąbrówki zdecydowała się na edukację za granicą. Od 2023 roku studiuje w prestiżowej szkole musicalowej w Londynie. W wolnych chwilach pracuje też nad własną muzyką. Wielokrotnie komentowano w mediach społecznościowych, że córka wokalistki jest również uderzająco podobna do swojej babci Anny Jantar, która zginęła w 1980 w katastrofie samolotu. Szczególnie widać to na zdjęciu udostępnionym przez Kukulską z zimowego wyjazdu. Widzicie podobieństwo?

Natalia Kukulska pokazała 20-letnią córkę AnnęOtwórz galerię

Natalia Kukulska zaprosiła córkę do udziału w teledysku. "Pękam z dumy"

W 2024 roku Natalia Kukulska postanowiła sprawić wyjątkowy prezent na 19-urodziny swojej córki. Zaprosiła Annę do wspólnego wystąpienia w teledysku do piosenki "Ktoś całkiem nowy". Udało się zdążyć z premierą, która odbyła się kilka dni przed urodzinami Anny. "Anuś, kocham i pękam z dumy!" - pisała Kukulska. Więcej przeczytasz tutaj.