Matylda Damięcka od dłuższego czasu publikuje w mediach społecznościowych grafiki, które wywołują wiele emocji. Zazwyczaj nawiązują one do bieżących wydarzeń w kraju i na świecie, a także w nietypowy sposób poruszają tematy społeczne. Jej konto na Instagramie obserwuje już ponad 300 tys. osób, dlatego nic dziwnego, że fani wyczekują nowych grafik, gdy tylko wydarzy się coś ważnego. Ostatnio zarzucono jednak Damięckiej, że nie odniosła się w swoich grafikach do głośnego tematu złego traktowania psów w schroniskach. Tak odpowiedziała.

Matylda Damięcka skrytykowana za brak ilustracji o sytuacji psów w schroniskach. Odpowiedziała szczerze

Ostatnio na profil Matyldy Damięckiej trafił komentarz internautki, która wyraziła rozczarowanie, że artystka nie odniosła się grafiką sytuacji zwierząt w schroniskach. "Bardzo liczyłam na to, że wesprze pani tragiczną sytuację zwierząt w schroniskach swoimi genialnymi grafikami. Jestem mocno rozczarowana" - napisała. Na ten zarzut Damięcka odpowiedziała niezwykle osobiście. "Zajęłam się tematem, ale żadna z ilustracji nie nadawała się do publikacji. Nie przepadam za tym szantażem emocjonalnym, który w ostatnich dniach państwo na mnie uskuteczniają w związku z tym tematem" - zaczęła w odpowiedzi.

Damięcka wspomniała także o kwestiach finansowych. "Jestem tylko jednym człowiekiem w tej ilustracyjnej działalności, za którą nie dostaję wynagrodzenia, poza ugaszeniem parzącej mnie od środka lawy sprzeciwu. Mam poza tym swoje życie i rachunki do opłacenia. Rozumiem, że oferuje pani jakąś pomoc w odciążeniu mnie, żebym była skuteczniejsza w swojej działalności ilustracyjnej, żeby nie poczuła pani już więcej rozczarowania wobec mojej indolencji?" - podsumowała.

Matylda Damięcka zaskoczyła grafiką na WOŚP

Warto zauważyć, że grafiki Matyldy Damięckiej są powszechnie doceniane za niekonwencjonalne i często trafne komentarze dotyczące współczesnej rzeczywistości. Wielu jej fanów twierdzi, że jej prace często zmuszają do przemyśleń i poruszają tematy, które inne media pomijają. Ostatnio Damięcka pokazała grafikę na WOŚP.