Georgina Rodriguez tak się ubrała do Białego Domu. W komentarzach wrze
Georgina Rodriguez i Cristiano Ronaldo wybrali się do Waszyngtonu na premierę filmu "Melania" na zaproszenie prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ukochana piłkarza pochwaliła się kreacją, jaką wybrała na tę okazję. Internauci są jednak mocno podzieleni. Część zwróciła uwagę na polityczny aspekt tej wizyty.
Georgina Rodri?guez
Georgina Rodriguez to z pewnością jedna z najpopularniejszych WAGs na świecie. Cristiano Ronaldo, który ma za sobą kilka nieudanych związków poznał ją w 2016 roku w jednym z luksusowych butików w Madrycie i zakochał się od pierwszego wejrzenia.Tak rozpoczęła się ich relacja, o której dziś rozpisują się media na całym świecie. 11 sierpnia ubiegłego roku piłkarz postanowił oświadczyć się swojej partnerce. Oczywiście nie obyło się bez zdjęć w mediach społecznościowych. Dumna Georgina od razu pochwaliła się pierścionkiem, który otrzymała od ukochanego. "Tak, chcę. W tym i w każdym innym moim życiu" - dodała w opisie. Nie da się ukryć, że wielkość kamienia robi wrażenie. Więcej zobaczysz tutaj. Co dziś słychać u pary? Ukochana Cristiano Ronaldo otrzymała wraz z partnerem zaproszenie na oficjalną premierę biograficznego filmu "Melania", która miała miejsce w Waszyngtonie. Pochwaliła się kreacją, jaką wybrała na tę okazję.

Georgina Rodriguez i Cristiano Ronaldo w Białym Domu. Parę zaproszono na premierę filmu

Cristiano Ronaldo jest ostatnio krytykowany za swoje polityczne stronnictwo. Sympatyzowanie z Donaldem Trumpem nie podoba się części jego fanów, ale wygląda na to, że sportowiec zaproszenie na oficjalne wydarzenia od lidera partii Republikańskiej traktuje jak nobilitację i niespecjalnie przejmuje się krytycznymi głosami. Para została zaproszona na oficjalną premierę filmu biograficznego "Melania", która odbyła się w Waszyngtonie.

Dokument skupia się na dwudziestu dniach poprzedzających drugą inaugurację prezydencką Donalda Trumpa w 2025 roku i pokazuje wydarzenia z perspektywy Melanii Trump, w tym m.in. jej przygotowania do roli pierwszej damy. Ukochana Cristiano Ronaldo opublikowała na Instagramie zdjęcia z Białego Domu. Jest zachwycona wizytą. "Jakie to szczęście, że mogłam być na premierze. Doświadczenie równie imponujące, co inspirujące. Gratulacje dla Melanii Trump za pracę w stworzenie tego filmu i tchnięcie w niego życia z taką świadomością i wrażliwością" - podkreśliła Georgina Rodriguez.

Tak Georgina Rodriguez ubrała się do Białego Domu. Internauci zwrócili uwagę na jedno

Georgina Rodriguez na czas wizyty w Białym Domu wybrała czarny dopasowany komplet ze spódnicą sięgającą za kolano i marynarką, do którego dobrała czarne rajstopy i szpilki w szpic. Całość dopełniła biżuterią z kamieni i krokodylą torebką Hermes Kelly w kolorze burgundowym, której wartość to ok. 50 tys. zł. Uwagę przyciągał także pierścionek zaręczynowy. Wybór Kreacji przez Georginę bardzo przypadł do gustu jej fanom. "Klasycznie i elegancko. Wyglądasz pięknie", "Nieskazitelna w każdym calu" - czytamy. Pod publikacją pojawiły się także polityczne zarzuty wobec Georginy Rodriguez i Cristiano Ronaldo. Część internautów uważa, że w związku z ostatnimi wydarzeniami w Stanach Zjednoczonych para powinna odmówić udziału w premierze. "Ludzie cierpią w konsekwencji politycznych decyzji, a wy popieracie tych, którzy są za to odpowiedzialni" - czytamy.

 

