Georgina Rodriguez tak się ubrała do Białego Domu. W komentarzach wrze

Georgina Rodriguez to z pewnością jedna z najpopularniejszych WAGs na świecie. Cristiano Ronaldo, który ma za sobą kilka nieudanych związków poznał ją w 2016 roku w jednym z luksusowych butików w Madrycie i zakochał się od pierwszego wejrzenia.Tak rozpoczęła się ich relacja, o której dziś rozpisują się media na całym świecie. 11 sierpnia ubiegłego roku piłkarz postanowił oświadczyć się swojej partnerce. Oczywiście nie obyło się bez zdjęć w mediach społecznościowych. Dumna Georgina od razu pochwaliła się pierścionkiem, który otrzymała od ukochanego. "Tak, chcę. W tym i w każdym innym moim życiu" - dodała w opisie. Nie da się ukryć, że wielkość kamienia robi wrażenie. Więcej zobaczysz tutaj. Co dziś słychać u pary? Ukochana Cristiano Ronaldo otrzymała wraz z partnerem zaproszenie na oficjalną premierę biograficznego filmu "Melania", która miała miejsce w Waszyngtonie. Pochwaliła się kreacją, jaką wybrała na tę okazję.

Georgina Rodriguez i Cristiano Ronaldo w Białym Domu. Parę zaproszono na premierę filmu

Cristiano Ronaldo jest ostatnio krytykowany za swoje polityczne stronnictwo. Sympatyzowanie z Donaldem Trumpem nie podoba się części jego fanów, ale wygląda na to, że sportowiec zaproszenie na oficjalne wydarzenia od lidera partii Republikańskiej traktuje jak nobilitację i niespecjalnie przejmuje się krytycznymi głosami. Para została zaproszona na oficjalną premierę filmu biograficznego "Melania", która odbyła się w Waszyngtonie.

Dokument skupia się na dwudziestu dniach poprzedzających drugą inaugurację prezydencką Donalda Trumpa w 2025 roku i pokazuje wydarzenia z perspektywy Melanii Trump, w tym m.in. jej przygotowania do roli pierwszej damy. Ukochana Cristiano Ronaldo opublikowała na Instagramie zdjęcia z Białego Domu. Jest zachwycona wizytą. "Jakie to szczęście, że mogłam być na premierze. Doświadczenie równie imponujące, co inspirujące. Gratulacje dla Melanii Trump za pracę w stworzenie tego filmu i tchnięcie w niego życia z taką świadomością i wrażliwością" - podkreśliła Georgina Rodriguez.

Tak Georgina Rodriguez ubrała się do Białego Domu. Internauci zwrócili uwagę na jedno

Georgina Rodriguez na czas wizyty w Białym Domu wybrała czarny dopasowany komplet ze spódnicą sięgającą za kolano i marynarką, do którego dobrała czarne rajstopy i szpilki w szpic. Całość dopełniła biżuterią z kamieni i krokodylą torebką Hermes Kelly w kolorze burgundowym, której wartość to ok. 50 tys. zł. Uwagę przyciągał także pierścionek zaręczynowy. Wybór Kreacji przez Georginę bardzo przypadł do gustu jej fanom. "Klasycznie i elegancko. Wyglądasz pięknie", "Nieskazitelna w każdym calu" - czytamy. Pod publikacją pojawiły się także polityczne zarzuty wobec Georginy Rodriguez i Cristiano Ronaldo. Część internautów uważa, że w związku z ostatnimi wydarzeniami w Stanach Zjednoczonych para powinna odmówić udziału w premierze. "Ludzie cierpią w konsekwencji politycznych decyzji, a wy popieracie tych, którzy są za to odpowiedzialni" - czytamy.