Lista kontrowersji związanych z Kanye Westem jest długa. Od antysemickich wypowiedzi, przez teorie spiskowe, aż po skrajne komentarze polityczne i prowokacyjne działania w świecie mody - wszystko to przez lata prowadziło do globalnej krytyki i zerwania współprac z największymi markami. Tym razem raper postanowił odnieść się do tych wydarzeń wprost. Opublikował obszerne oświadczenie, w którym bierze odpowiedzialność za swoje zachowanie, wyraża skruchę i zapowiada gruntowną zmianę w życiu osobistym oraz zawodowym.

Kanye West przeprasza po latach kontrowersji. Zapowiada leczenie i nowy rozdział w życiu. "Żałuję i jestem zawstydzony"

W opublikowanym na łamach "The Wall Street Journal" oświadczeniu Kanye West ujawnił, że jego kontrowersyjne zachowania były w dużej mierze związane z niezdiagnozowaną przez lata chorobą afektywną dwubiegunową typu 1. Jak tłumaczy, wszystko miało swój początek w wypadku samochodowym, w wyniku którego doznał uszkodzenia prawego płata czołowego. "Ludziom łatwo jest żartować i śmiać się z tego, podczas gdy w rzeczywistości jest to bardzo poważna, wyniszczająca choroba, która może doprowadzić do śmierci (...)" - pisał.

West wrócił również do najbardziej bulwersujących momentów swojej kariery, w tym wykorzystywania symboliki nazistowskiej w projektach modowych. Jak przyznaje, były to działania wynikające z epizodów choroby, w których tracił kontakt z rzeczywistością. "Jednym z trudnych aspektów choroby afektywnej dwubiegunowej typu 1 są chwile odłączenia, które prowadziły do złej oceny sytuacji i lekkomyślnych zachowań, które często wydają się doświadczeniem poza ciałem - wielu z nich nadal nie pamiętam. Żałuję i jestem głęboko zawstydzony moimi działaniami w tym stanie i zobowiązuję się do odpowiedzialności, leczenia i znaczącej zmiany. Nie usprawiedliwia to jednak tego, co zrobiłem. Nie jestem nazistą ani antysemitą. Kocham Żydów" - dodał.

Kanye West kończy z kontrowersjami? Mówi o leczeniu i powrocie do twórczości

Kanye West otwarcie opowiedział także o najtrudniejszym okresie swojego życia. Początek 2025 roku był dla niego momentem całkowitego załamania psychicznego. Wyznał, że zmagał się z myślami samobójczymi, a decyzję o szukaniu pomocy podjął dopiero dzięki wsparciu żony. "W miarę jak sytuacja stawała się coraz bardziej nie do zniesienia, były chwile, kiedy nie chciałem już dłużej żyć. (...) Kilka miesięcy temu, kiedy osiągnąłem dno, moja żona zachęciła mnie, abym w końcu szukał pomocy" - czytamy. Na zakończenie oświadczenia Kanye West zapewnił, że jest w trakcie intensywnego leczenia i terapii. Dzięki farmakologii, pracy z terapeutami, aktywności fizycznej i zmianie stylu życia stopniowo odzyskuje stabilność psychiczną.

Zapowiada też powrót do twórczości pozbawionej prowokacji i destrukcyjnych treści. "Całą swoją energię poświęcam pozytywnej, znaczącej sztuce: muzyce, modzie, projektowaniu i innym nowym pomysłom, które mogą pomóc światu. Nie proszę o współczucie ani o darmową przepustkę, choć pragnę zasłużyć na wasze wybaczenie. Piszę dzisiaj po prostu, aby prosić o cierpliwość i zrozumienie, gdy odnajduję drogę do domu" - podsumował.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123

Pod tym linkiem [LINK: Z jakiego powodu tutaj jesteś?] znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim.

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.