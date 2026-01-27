Victoria Beckham z wyjątkowym odznaczeniem. Nagle wspomniała o dzieciach

W mediach huczy od informacji na temat konfliktu Brooklyna Beckhama z rodziną. Wszystko przez oświadczenie celebryty, w którym zaatakował rodziców. "Przez lata moi rodzice kontrolowali narrację na temat naszej rodziny. Sztuczne posty w mediach społecznościowych oparte na nieautentycznych relacjach, były czymś, w czym dorastałem. W ostatnim czasie na własne oczy widziałem, jak daleko potrafią się posunąć, by chronić swój wizerunek, nawet poświęcając niewinnych ludzi" - czytaliśmy. Beckhamowie nie komentują słów syna i brylują na salonach.

Zobacz wideo Tak Beckham i Peltz szalały na plaży. Teraz mają konflikt

Victoria Beckham z ważnym wyróżnieniem. Wspierała ją rodzina

Victoria Beckham została wyróżniona przez francuskie Ministerstwo Kultury. 26 stycznia otrzymała Order Sztuki i Literatury, przyznawany za znaczące osiągnięcia w tych dziedzinach. Podczas ceremonii w Paryżu projektantka mody zabrała głos i podziękowała rodzinie za wsparcie. Na miejscu towarzyszyli jej mąż David, synowie Romeo i Cruz z partnerkami oraz córka Harper. Nie zabrakło także emocjonalnego przemówienia, w którym Victoria Beckham zwróciła się do bliskich.

- To nie jest osiągnięcie tylko jednej osoby. Od projektu i atelier, przez zespoły produkcyjne i komunikacyjne, po wiele umysłów i rąk pracujących razem - to wspólny wysiłek, a to wyróżnienie nie jest tylko moje. Chciałbym więc podziękować mojemu niesamowitemu zespołowi za zaangażowanie, kreatywność i zaufanie. Dziękuję moim rodzicom i moim dzieciom, którzy zawsze wierzą w moją wizję - mówiła.

David Beckham pochwalił się sukcesem żony. "Nikt nie zasługuje na to bardziej niż ty"

David Beckham opublikował na swoim instagramowym profilu zdjęcia z ceremonii. Na załączonych kadrach widać całą rodzinę celebrytów, z wyjątkiem Brooklyna. W opisie przyznał, że jest dumny z osiągnięcia żony. "Jesteśmy bardzo dumni z ciebie i wszystkiego, co osiągnęłaś. (...) Nikt nie zasługuje na to bardziej niż ty. Kochamy cię" - napisał były piłkarz w mediach społecznościowych. Pod publikacją pojawiło się sporo komentarzy. "Zasłużyłaś", "Kobieta sukcesu", "Marka ważniejsza niż rodzina" - czytamy.