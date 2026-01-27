Paweł Balinowski, znany dziennikarz, dołączył do zespołu Polsat News. O swoim nowym stanowisku poinformował za pośrednictwem LinkedIn. W nowej roli będzie przygotowywał relacje z parlamentu oraz zajmował się tematami politycznymi.

Paweł Balinowski dołącza do Polsat News. Wcześniej był związany z TVP Info

Przed dołączeniem do Polsat News, Balinowski był związany z TVP Info, gdzie pracował od marca 2024 roku. Wcześniej przez 12 lat współtworzył RMF FM, gdzie prowadził programy takie jak "Poranek Radia RMF24" oraz "Popołudniową rozmowę w RMF FM". Przed tym doświadczeniem był związany z akademickim Radiem Sfera oraz Radiem Plus Toruń. W swojej karierze dziennikarskiej relacjonował m.in. wojnę w Ukrainie, szczyty Rady Europejskiej oraz wybory w Czechach i na Węgrzech.

Jak sam zaznaczył w ogłoszeniu, w Polsat News skoncentruje się na tematach politycznych, szczególnie relacjonując wydarzenia z parlamentu.

Polsat liderem, Telewizja Republika wyprzedziła TVP2. 2025 rokiem zmian w rankingu telewizyjnym

W 2025 roku na polskim rynku telewizyjnym doszło do znaczących zmian. Polsat zajął pierwsze miejsce pod względem oglądalności, osiągając 6,98 proc. udziału w rynku w grupie wszystkich widzów, co oznacza wzrost o 3,56 proc. w porównaniu do roku 2024. TVN obronił pozycję lidera w grupie 20-54, mimo niewielkiego spadku do 6,31 proc. (z 6,41 proc. w 2024 roku). Zaskoczeniem był awans Telewizji Republika, która wskoczyła na czwarte miejsce, wyprzedzając TVP2. Republika zanotowała imponujący wzrost udziału o 58,6 proc., osiągając 6,06 proc. To głównie dzięki wejściu na ósmy multipleks w połowie 2024 roku, co znacznie zwiększyło jej zasięg. Z kolei TVP2 spadła z czwartego na piąte miejsce, kończąc rok z udziałem 5,79 proc. (spadek z 6,22 proc. w 2024 roku).

Wśród innych stacji Polsat także zwyciężył w grupie komercyjnej 16-59 z wynikiem 7,56 proc. Drugi był TVN z 7,41 proc., a dalej uplasowały się TVP1 (4,8 proc.) i TVP2 (4,43 proc.). Na szóstym miejscu znalazł się TVN24 z wynikiem 5,16 proc.