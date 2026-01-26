Anna Kalczyńska, była dziennikarka TVN, obecnie współpracująca z TVP World, miała ostatnio nieprzyjemny wypadek podczas rodzinnego urlopu we włoskich górach. Choć sporty zimowe to jej pasja, tym razem przytrafiła jej się mała kontuzja. Kalczyńska spadła z rampy, co skończyło się poważnym siniakiem na twarzy.

Dziennikarka opisała zdarzenie na swoim Instagramie, a także podzieliła się zdjęciem obrażeń. Na fotografiach widać krwiaka przy łuku brwiowym oraz siniaki, które powstały wskutek upadku. Kalczyńska uspokoiła jednak swoich fanów, dodając humorystyczny komentarz: "Drogie narciarki i snowboarderki! Pamiętajcie, że nie każda mama jest olimpijską mistrzynią we freestyle'u. Lekki upadek na rampie ostatniego dnia nart kosztował mnie (z początku niewinny) krwiak przy łuku brwiowym. Ale co! Raz się żyje! Do wesela się zagoi. Krysia spytała mnie tylko: 'Mamo, czy masz jakieś eventy w najbliższym czasie?'" - napisała na Instagramie.

Urlop dziennikarki odbywał się w malowniczej scenerii włoskich Alp, gdzie mogła zrelaksować się po trudnych miesiącach zawodowych. W rozmowie z fanami wyraziła, jak bardzo potrzebowała tego odpoczynku. "Dużo zostawiłam za sobą i nie znam lepszego sposobu na odcięcie niż sport. Ostatnie miesiące były wyzwaniem, ale idzie sporo nowego i jestem gotowa. 2026. To będzie wspaniały czas" - zapowiadała w mediach społecznościowych. Zdjęcia zamieszczone przez Annę Kalczyńską zobaczycie w naszej galerii:

Anna Kalczyńska w 2023 roku zakończyła współpracę z TVN

Anna Kalczyńska jest znana z długotrwałej współpracy z TVN, gdzie razem z Andrzejem Sołtysikiem tworzyła popularny duet w programie "Dzień Dobry TVN". Ich rozstanie z programem kilka lat temu było szeroko komentowane w mediach. Ostatnio para ponownie pojawiła się na ekranach z okazji jubileuszu programu, a ich wspólny występ wywołał lawinę komentarzy w sieci. Więcej na ten temat przeczytacie w naszym artykule: Kalczyńska i Sołtysik znów razem w "Dzień dobry TVN". Lawina komentarzy w sieci.