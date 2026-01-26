Maciej Musiał wystawił na licytację wspólne zatańczenie poloneza w oryginalnym stroju z filmu "Pan Tadeusz". "Hej, wybiorę się z tobą (albo osobą, dla której wylicytujesz aukcję) na studniówkę, wesele znajomych lub domówkę. Zatańczymy sobie razem poloneza. Mogę być w oryginalnym stroju z filmu 'Pan Tadeusz'. Ale jeśli zachcesz, może być też garnitur. Przez resztę wieczoru - potowarzyszę. Jeśli zajdzie potrzeba, znam kawałek inwokacji i trochę tańczę" - czytaliśmy w opisie aukcji. Jak zakończyła się licytacja?

Maciej Musiał o licytacji na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. "Bardzo się cieszę"

Aukcja Macieja Musiała cieszyła się ogromną popularnością. 14 stycznia wylicytowana kwota wynosiła ponad 34 tys., a dzień przed zakończeniem licytacji nieco ponad 55 tys. Wszystko zmieniło się w ostatnich godzinach. Aukcja została zamknięta 26 stycznia, a wylicytowana kwota zaskoczyła nawet samego Macieja Musiała. Zwycięzca zapłaci za taniec z aktorem aż 100 749,99 zł. Maciej Musiał odniósł się do całej sytuacji podczas rozmowy z "Faktem". Nie krył zadowolenia. - Jestem w szoku, ale nie ukrywam, że bardzo się cieszę, bo cel aukcji jest szczytny - powiedział aktor.

Maciej Musiał zadbał o szczegóły. Opowiedział o stroju z "Pana Tadeusza"

Maciej Musiał opowiedział w "Dzień dobry TVN" o szczegółach swojej aukcji. Zaznaczył, że zatańczy z wygranym w dowolnym miejscu. - Może to być studniówka, wesele, może to być pod sklepem osiedlowym. Po prostu stwierdziłem, że muszę wybrać jakiś pomysł, który mnie będzie cieszył, który będzie mnie ekscytował i myślę, że ten strój pana Tadeusza i ten polonez w niespodziewanym miejscu, to jest to - komentował. Aktor wykazał się kreatywnością i wypożyczył oryginalny strój prosto z planu filmowego. - Udało mi się wypożyczyć oryginalny strój z filmu "Pan Tadeusz", w którym Michał Żebrowski tańczył poloneza, którego dzisiaj wszyscy tańczą - mówił i wspomniał o szczegółach kreacji. - On [strój - przyp.red.] ma napisane: Michał Żebrowski. Trochę kradnę mu tożsamość - powiedział Maciej Musiał w śniadaniówce.