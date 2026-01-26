Powrót na stronę główną

Aukcja Musiała na WOŚP z niespodziewanym finałem. Zszokowany aktor zabrał głos
Maciej Musiał ponownie wsparł Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Aukcja aktora cieszyła się dużym powodzeniem. Niedługo przed finałem doszło do zaskakującej sytuacji.
Owsiak, Musiał
Aukcja Musiała na WOŚP z niespodziewanym finałem. Zszokowany aktor zabrał głos

Maciej Musiał wystawił na licytację wspólne zatańczenie poloneza w oryginalnym stroju z filmu "Pan Tadeusz". "Hej, wybiorę się z tobą (albo osobą, dla której wylicytujesz aukcję) na studniówkę, wesele znajomych lub domówkę. Zatańczymy sobie razem poloneza. Mogę być w oryginalnym stroju z filmu 'Pan Tadeusz'. Ale jeśli zachcesz, może być też garnitur. Przez resztę wieczoru - potowarzyszę. Jeśli zajdzie potrzeba, znam kawałek inwokacji i trochę tańczę" - czytaliśmy w opisie aukcji. Jak zakończyła się licytacja?

Maciej Musiał o licytacji na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. "Bardzo się cieszę"

Aukcja Macieja Musiała cieszyła się ogromną popularnością. 14 stycznia wylicytowana kwota wynosiła ponad 34 tys., a dzień przed zakończeniem licytacji nieco ponad 55 tys. Wszystko zmieniło się w ostatnich godzinach. Aukcja została zamknięta 26 stycznia, a wylicytowana kwota zaskoczyła nawet samego Macieja Musiała. Zwycięzca zapłaci za taniec z aktorem aż 100 749,99 zł. Maciej Musiał odniósł się do całej sytuacji podczas rozmowy z "Faktem". Nie krył zadowolenia. - Jestem w szoku, ale nie ukrywam, że bardzo się cieszę, bo cel aukcji jest szczytny - powiedział aktor. 

Maciej Musiał zadbał o szczegóły. Opowiedział o stroju z "Pana Tadeusza"

Maciej Musiał opowiedział w "Dzień dobry TVN" o szczegółach swojej aukcji. Zaznaczył, że zatańczy z wygranym w dowolnym miejscu. - Może to być studniówka, wesele, może to być pod sklepem osiedlowym. Po prostu stwierdziłem, że muszę wybrać jakiś pomysł, który mnie będzie cieszył, który będzie mnie ekscytował i myślę, że ten strój pana Tadeusza i ten polonez w niespodziewanym miejscu, to jest to - komentował. Aktor wykazał się kreatywnością i wypożyczył oryginalny strój prosto z planu filmowego. - Udało mi się wypożyczyć oryginalny strój z filmu "Pan Tadeusz", w którym Michał Żebrowski tańczył poloneza, którego dzisiaj wszyscy tańczą - mówił i wspomniał o szczegółach kreacji. - On [strój - przyp.red.] ma napisane: Michał Żebrowski. Trochę kradnę mu tożsamość - powiedział Maciej Musiał w śniadaniówce. 

