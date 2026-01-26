Znany z testów jedzenia Książulo tym razem wziął po lupę warszawski hotel, w którym spała sama Beyonce. Noc w apartamencie prezydenckim wiąże się z kosztem ok. 30 tys. złotych. Miejsce oferuje ponadto basen, strefę do relaksu, bar i restaurację, o której jakości przekonał się influencer.

Zobacz wideo Jak Moran patrzy na ruchy Książula?

Książulo wpadł do luksusowego apartamentu. To mu przeszkadzało

Youtuber jak zwykle nie krył szczerości w recenzji. - Nie chcę być wulgarny, ale… 30 tys. za noc? (...) Wszędzie są firany jakieś tego, ale tu, za tymi firanami, to nic nie ma. Ściana po prostu. Kibel, jacuzzi jest. Taki tego i se siedzisz za trzy dyszki. No i sypialnia jedna jedyna - padło w materiale. - Ogólnie jest ładnie. Od razu widać, że jest ładnie. Wieje trochę kiczem, musicie przyznać. Wysoko jest, lubię, jak jest tak wysoko, fajnie to wygląda - uzupełnił.

Książulo odwiedził restaurację w Rafflesie. Zaczęło się od słabej zupy

Okazało się, że personel hotelu doskonale zdaje sobie sprawę z tego, kim jest Książulo. Sam zainteresowany usłyszał, jak mówiono o perfekcyjnym działaniu room service. Co z kolei usłyszeliśmy podczas próbowania dań? - Barszcz czerwony, uszka z grzybami, majeranek. Ta zupa kosztuje 54 zł. (...) Te grzyby to jest taka papa. Słabo je czuć - podsumował na początku Książulo, według którego było za dużo intensywnych składników. Po kolejnej pozycji również nie zabrakło uwag. - Żurek 65 zł. Ta zupa, ona smakuje, jakby była zepsuta. To smakuje jak stara zupa, jak skwaśniała zupa - usłyszeliśmy. Sałatka Cezar to absolutny klasyk restauracyjny, który według Książula także jest do poprawy. - Suchy, zleżały boczek - przekazał.

Nie wszystko jednak okazało się klapą. Tatar za 78 złotych był z kolei udaną pozycją. Burger i w cenie 120 złotych również zasłużył na pochwałę za soczystość i bułkę. Panierowany kurczak był zdaniem Książula zjadliwy, ale niestety bardzo słony. - Tu nie ma nic ciekawego w tym daniu - przekazał influencer.