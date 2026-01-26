Eric Roberts to popularny prezenter oraz autor książek dla dzieci. Prowadzi popularne pasmo poranne "Ireland AM". Obecnie widzowie mogą oglądać go także w irlandzkiej wersji programu "Taniec z gwiazdami", gdzie występuje u boku Arianny Favaro. Oprócz tego prezenter relacjonuje swoje treningi w mediach społecznościowych. "Przez tygodnie potykałem się o własne stopy" - czytamy na jego instagramowym profilu, który jest obserwowany przez 428 tysięcy użytkowników. To właśnie na tej platformie Eric Robert pokazał także nagranie, które wywołało lawinę komentarzy.

Eric Roberts na nowym nagraniu. Oto jego reakcja na symulator miesiączki. "Teraz was rozumiem"

Eric Roberts zamieścił na swoim instagramowym profilu nowe nagranie. Podczas programu na żywo prezenter został podłączony do symulatora miesiączki. Na początku urządzenie zostało włączone na najniższy poziom. - To jest poziom pierwszy? Czuję się jak najbardziej w porządku - komentował na nagraniu. Poziom czwarty również nie zrobił na nim wrażenia. - Jest małe łaskotanie - powiedział Eric Roberts. - Chcę zjeść czekoladę - słyszymy na nagraniu. Prezenter wspomniał także o tym, że odczuwa złość. Największe problemy przy poziomie 20. - O, Boże - zaczął wykrzykiwać Eric Roberts, po czym wyłączono urządzenie. Prezenter odczuwał wyraźny ból. "Kobiety, teraz was rozumiem" - czytamy w opisie nagrania.

Eric Roberts zasypany komentarzami. "Witaj w naszym świecie"

Film opublikowany przez Erica Robertsa spotkał się z natychmiastową reakcją internautów. Odbiór był bardzo pozytywny. "Jesteś legendą. Witamy w naszym świecie" - czytamy w sekcji komentarzy. Nie zabrakło także wpisów na temat dodatkowych objawów, z jakimi muszą się mierzyć kobiety. "Trzeba było dodać do tego jeszcze ból pleców, żeby było realistycznie", "Hmm! Teraz spróbuj prowadzić normalne życie, robić zakupy, chodzić na spotkania, a do tego być uprzejmym itp., nie mrugając nawet okiem!", "Kobiecy ból i inne dolegliwości potrafią być naprawdę dotkliwe" - pisali internauci.