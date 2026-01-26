Matylda Damięcka publikuje w mediach społecznościowych grafiki, które wzbudzają mnóstwo emocji. 25 stycznia zamieściła swoje dzieło z okazji 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na grafice można było zobaczyć twarz Jerzego Owsiaka w jego czerwonych okularach, które ułożyły się w kształt znaku nieskończoności i przypominały maskę superbohatera. Teraz podzieliła się kolejnym rysunkiem.

REKLAMA

Zobacz wideo Owsiak na Marszu Miliona Serc. To powiedział

Matylda Damięcka z nową grafiką. "To uczucie dyskomfortu..."

Matylda Damięcka opublikowała na swoim instagramowym profilu grafikę przedstawiającą charakterystyczny napis NFZ, obklejony czerwonymi serduszkami Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nietrudno domyślić się, że miał być to wymowny komentarz odnoszący się do kondycji państwowej służby zdrowia. Być może grafika Damięckiej prowokuje do pytania: dlaczego NFZ wciąż potrzebuje charytatywnego wsparcia, by funkcjonować?

W opisie Damięcka również zdobyła się na dosadne słowa. Wspomniała o politykach wspierających Wielką Orkiestrę Świątecznej. "Potrzeba serca'. Nie zaleca się zaklejać plasterkami rany wymagającej szycia. #To uczucie dyskomfortu na widok polityka z puszką" - czytamy. Pod publikacją Matyldy Damięckiej pojawiło się sporo komentarzy. Internauci docenili przekaz graficzki. "Genialne. W punkt", "Trafione, niestety smutna, bardzo smutna prawda", "Cudo", "To skandal" - pisali. A co wy sądzicie o grafice Damięckiej? Dajcie znać w sondzie na dole strony.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z gigantyczną kwotą. "Nie możemy wyjść z podziwu"

Dopiero w marcu dowiemy się, ile ostatecznie zebrano na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Już teraz organizatorzy pochwalili się deklarowaną kwotą, która przeszła ich oczekiwania. "34. Finał WOŚP oficjalnie za nami, a my wciąż nie możemy wyjść z podziwu! To była moc! Na ten moment nasza deklarowana kwota to oszałamiające 183 231 782 zł! Dziękujemy każdemu z Was z osobna. Wasza pasja i zaangażowanie sprawiły, że niemożliwe stało się możliwe" - czytamy na oficjalnym profilu fundacji.