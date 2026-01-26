Warszawski finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przyciągnął prawdziwe tłumy. Na wydarzeniu pojawiło się także wiele gwiazd. Wśród nich znalazł się Radosław Majdan, który miał okazję udzielić kilku wywiadów. W jednym z nich były piłkarz zwrócił się do wszystkich, którzy krytykują zaangażowanie znanych osób w WOŚP. Padły mocne słowa.

Zobacz wideo Matteo Brunetti o WOŚP. "Mamy siłę medialną" #JedenDzieńDłużej

Radosław Majdan o wspieraniu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. "Bądź dumny"

Wiele osób docenia zaangażowanie gwiazd w inicjatywy charytatywne. Są jednak i tacy, którzy nie do końca wierzą w ich bezinteresowność. Reporter Kozaczka zapytał Radosława Majdana o to, co powiedziałby takim osobom. Były piłkarz nie gryzł się w język. - Wiesz co, ja myślę, że każdy, kto się w to angażuje, nie może, że tak powiem, sugerować się opinią innych. Ja myślę, że w ogóle sugerowanie się opinią ludzi, którzy cię nie znają, nawet jak zarzucają ci jakieś nieczyste intencje, to jest niewarte tego, żeby się przejmować. Masz serce i rób to, co ci podpowiada serce, a twoje serce podpowiada ci, żeby tu być, żeby pomagać. I jeżeli włożysz jak najmniejszą nawet cegiełkę - ale włożysz - do tej wielkiej inicjatywy, to bądź dumny, ciesz się, bo pomagasz - tłumaczył.

Majdan uważa, że ci, którzy krytykują, to najczęściej osoby, które mają "skrzywione spojrzenie na życie". - Często też niestety politycznie skręcają bardzo mocno w jakąś taką dziwną, radykalną stronę. Ja myślę, że cokolwiek byśmy nie zrobili, to tym ludziom nigdy nie dogodzimy, tak? Bo oni zawsze znajdą czarną stronę każdej szlachetnej inicjatywy. Więc tak naprawdę ja po prostu mogę tylko współczuć tym ludziom, którzy doszukują się czegoś złego - mówił. Na koniec zwrócił się bezpośrednio do nich:

Daliście się zmanipulować, daliście się wykorzystać, daliście swojej ciemnej stronie wziąć górę i doszukujecie się w fantastycznym wydarzeniu czegoś złego. Coś z wami jest nie tak, naprawdę. I to jest przykre i myślę, że tacy ludzie powinni się, nie wiem, czy nad sobą zastanowić, czy to jest dobre słowo, ale może powinni pomóc sobie wyjść z tego emocjonalnego mroku, bo inaczej tego nazwać nie mogę

- podsumował.

Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek-Majdan starają się uwrażliwiać dzieci na problemy społeczne

W tej samej rozmowie Majdan zdradził, że zarówno on, jak i jego żona przeprowadzili ze swoimi dziećmi wiele rozmów na temat wrażliwości społecznej. - To jest jedna z cech, które od małego zawsze staramy się przekazać naszym dzieciom. Czy Stasiowi, czy Tadkowi, czy teraz Heniowi. I muszę powiedzieć, że udaje nam się to, bo każdy z nich jest wrażliwą osobą, każdy jest empatyczny i zawsze rozmawiamy o ludziach, zawsze rozmawiamy o potrzebach, zawsze rozmawiamy o tym, że ludzi trzeba szanować i ich wspierać - mówił.