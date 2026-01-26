Sandra Kubicka jest jedną z tych gwiazd, które są bardzo aktywne w mediach społecznościowych i na bieżąco relacjonują swoją codzienność. Modelka pod koniec 2025 roku przyznała, że miała bardzo trudny czas w życiu osobistym. Jak wiadomo, Sandra Kubicka, mimo podjęcia próby naprawy relacji z partnerem, ostatecznie postanowiła rozwieść się z Aleksandrem Baronem. "Były próby ratowania małżeństwa, potem poronienie, depresja i ataki paniki, które powróciły po latach z potrójną mocą. To był chyba szczerze mój najgorszy rok w życiu i jedyne, co chcę z niego pamiętać, to chwile z moim synem" - podsumowała gorzko.. Tym razem modelka postanowiła rozprawić się z autorami nieprzychylnych komentarzy, które według niej są często traktowane jako "porady".

REKLAMA

Zobacz wideo Sandra Kubicka rozprawia o zarobkach gwiazd

Sandra Kubicka uderza w kobiety, które dzielą się z nią "poradami". "W wieku mojej babci"

Sandra Kubicka jest bardzo ciekawym przykładem celebrytki, która nie chce, aby pisano o jej życiu, a jednocześnie sama nieustannie generuje takie treści w mediach społecznościowych. Modelka bowiem bardzo szczodrze dzieli się swoją prywatnością z internautami. Tym razem postanowiła pokazać jedną z prywatnych wiadomości, jaką otrzymała od jednej obserwatorek na Instagramie, która w niezbyt kulturalny sposób zasugerowała jej, aby skoncentrowała się na życiu prywatnym. "Zajmij się kobieto dzieckiem, a nie relacjami w internecie" - zacytowała Kubicka. Celebrytka nie pozostawiła tego bez odpowiedzi. Podkreśliła, co tak naprawdę sądzi na temat "porad", jakie otrzymuje w sieci.

A propos moich dzisiejszych relacji. Jedynymi kobietami, które ciągle do mnie piszą z "poradami" albo oceniają mnie jako matkę, to kobiety w wieku mojej babci, co jest dla mnie niezrozumiałe. Nie wyobrażam sobie mojej babci, która chwyta za telefon, żeby napisać do kogoś w internecie coś podobnego

- podkreśliła Kubicka.

Sandra Kubicka rozprawia się z hejterami? Wspomniała o zbliżającym się rozwodzie

W dalszej części wypowiedzi Sandra Kubicka podkreśliła, że według niej te same kobiety, które krytykują ją "pod przykrywką porad" mają rzekomo przyklaskiwać, kiedy modelka jest przedstawiana w mediach w nieprzychylnym świetle. "Również te same kobiety na innych kontach biją brawo pod artykułami, które są specjalnie generowane, żeby mnie ośmieszyć przed zbliżającą się rozprawą" - skwitowała Kubicka.