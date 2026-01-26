W ostatnich dniach głośno było o konflikcie w rodzinie Beckhamów. Przypomnijmy, że najstarszy syn Davida i Victorii - Brooklyn, w mediach społecznościowych oskarżył rodziców o to, że ingerują w jego życie prywatne oraz o próbę zniszczenia jego małżeństwa. Ma do rodziców ogromny żal za kreowanie sztucznego wizerunku perfekcyjnej rodziny. Wiemy już, co słychać u jego mamy kilka dni po opublikowaniu głośnego oświadczenia.

REKLAMA

Zobacz wideo Beckhamowie szaleją w kuchni

Victoria Beckham odpoczywa od problemów. Zagościła na urodzinach jednej ze Spice Girls

Chociaż Beckhamowie zdecydowali się wprost nie odnosić do zarzutów syna, to niewątpliwie są to dla nich ciężkie chwile. Victoria w tym trudnym czasie postanowiła znaleźć czas dla przyjaciółek ze Spice Girls. Żona Davida pojawiła się na 50. urodzinach Emmy Bunton. Na Instagramie opublikowała zdjęcie z przyjęcia, podpisując je: "Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dla najpiękniejszej duszyczki. Bardzo was kocham, dziewczyny".

Na grupowej fotografii możemy zobaczyć niemal wszystkie członkinie słynnego zespołu - zabrakło jedynie Melanie B. Victoria wystąpiła w klasycznym, czarnym garniturze i białej bluzce. Choć ostatnie dni przyniosły jej emocjonalny wstrząs, projektantka zapozowała z delikatnym uśmiechem. Niewątpliwie wieczór z przyjaciółkami był dla niej czasem na złapanie oddechu od rodzinnych rozterek. Projektantka mody postawiła tego wieczoru na klasyczną czerń oraz biały top.

Victoria Beckham i jej samopoczucie po skandalu. Według informatora nie jest dobrze

Zagraniczne media codziennie omawiają ten wątek. Zgodnie z doniesieniami źródła portalu mirror.co.uk, z mamą Brooklyna ma być bardzo źle. "Victoria leży na podłodze, zszokowana, że jej syn mógł to zrobić. Wciąż obwiniają Nicolę, czując, że to ona go do tego namówiła, że to wszystko przez nią: ciągle obwiniają Nicolę. Ale jak powiedział Brooklyn, musiał to zrobić. Ma dość bycia kontrolowanym przez ich narrację" - przekazał informator. Według zagranicznych portali Beckham ma czuć się zdradzona przez własnego syna. Ciekawe, czy zamierza skomentować sprawę.