Trwa 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczna zbiórka odbywa się pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci", a zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnego sprzętu do diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.

Wśród aukcji na rzecz charytatywnej inicjatywy Jurka Owsiaka dużą uwagę przyciągnęły oferty Donalda Tuska i jego córki. Premier wystawił swoje złote korki oraz wyjątkowe spotkanie w prestiżowej Sali Zegarowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, natomiast Kasia Tusk podarowała pełną, jeszcze niewypuszczoną kolekcję swojej marki Make Life Easier.

Do różnicy w uzbieranych kwotach między aukcjami córka Donalda Tuska odniosła się na Instagramie z charakterystycznym humorem. "Gdy wydaje ci się, że jesteś mega gościówą, bo zebrałaś dla Fundacji WOŚP ponad 40 tysięcy, ale jak zwykle okazuje się, że nie dorastasz do pięt swojemu tacie i potwierdzasz tylko wszystkie teorie na temat 'nepo babys' (babies - przyp.red.)" - napisała Tusk, dodając do instagramowej relacji zdjęcie swojego ojca z wystawionymi korkami.

Przypomnijmy, że aukcja wystawiona przez Kasię Tusk na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy obejmuje ponad 45 elementów jej kolekcji wiosna-lato 2026, które zwycięzca będzie mógł wybierać co tydzień w dowolnym rozmiarze, a wartość całej paczki przekracza 25 tys. zł. Z kolei licytacja Donalda Tuska, choć wystartowała zaledwie kilka dni temu, wzbudza ogromne zainteresowanie.

Warto tutaj zaznaczyć, że obie aukcje nadal trwają. Licytacja Kasi Tusk zakończy się już 26 stycznia, więc osoby, które chciałyby ją wesprzeć, mają już niewiele czasu. Zdecydowanie bardziej spokojni mogą być ci, którzy mają w planach wziąć udział w aukcji Donalda Tuska, bowiem ta kończy się 12 lutego. Aktualnie wylicytowana na niej kwota wynosi ponad 116 tys. złotych.