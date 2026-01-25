Roksana Węgiel to jedna z najpopularniejszych wokalistek w Polsce. W mediach huczy od informacji na temat jej życia prywatnego oraz rodziny. Węgiel od zawsze podkreślała w wywiadach, że bardzo ceni sobie relację z mamą. - Zawdzięczam jej tak naprawdę te wszystkie wartości, które mi przekazała. To jak mnie wychowała. To, że nie tylko we mnie, ale w moich braciach też zbudowała ogromną wrażliwość. Jestem jej wdzięczna za to, że bardzo dużo poświęciła dla dzieci, bo jest bardzo zaangażowaną mamą - za to naprawdę ją doceniam. Jest cudowną osobą. To jest kobieta, która ma złote serce - komentowała dla Plejady. Teraz wokalistka opublikowała wspólne nagranie.

Roksana Węgiel na wspólnym nagraniu z mamą. "Rodzina to podstawa"

Roksana Węgiel pokazała na nowym nagraniu, jak spędziła czas z mamą. Wybrały się na spacer oraz do fryzjera. Ewidentnie dopisywały im dobre humory. "Rodzina to podstawa. Odwiedziła mnie moja mama, z którą spędziłam girls day. To był super czas! Wybrałyśmy się na spacer, do fryzjera oraz na kawę" - pisała Roksana Węgiel.

Pod publikacją wokalistki pojawiło się sporo komentarzy. Internauci rozpisywali się na temat podobieństwa Węgiel do mamy. "Ślicznie wyglądacie", "Jak dwie krople wody", "Ale podobne" - czytamy. Niektórzy stwierdzili także, że wyglądają jak siostry. "Jak bliźniaczki", "Mama jak starsza siostra", "Jak siostry" - pisali internauci. Po wspólne kadry Roksany Węgiel i jej mamy zapraszamy do naszej galerii zdjęć.

Roksana Węgiel szybciej stała się dorosła? "Moja kariera potoczyła się naprawdę bardzo szybko"

Roksana Węgiel od lat jest związana z show-biznesem. Doskonale zna środowisko mediów. W rozmowie z "Super Expressem" ujawniła kilka refleksji na temat kariery we wczesnym wieku. - W takim środowisku trzeba szybciej dorosnąć. Moja kariera potoczyła się naprawdę bardzo szybko, gdy miałam 12 lat, nabrała ogromnego tempa. Z perspektywy czasu myślę, że nauczyłam się dystansu, potrafię bardzo skutecznie odciąć się od wielu rzeczy - od nieprzychylnych komentarzy i od przykrych rzeczy. Skupiam się na pozytywach - komentowała wokalistka w wywiadzie.