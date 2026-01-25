Anna Popek w dniu 34. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zabrała głos w mediach społecznościowych. Prezenterka opublikowała wpis, który wyraźnie odcina się od pozytywnej narracji wokół akcji zainicjowanej przez Jurka Owsiaka.
Dziennikarka związana z TV Republika postanowiła zwrócić uwagę na to, że udział w akcjach charytatywnych powinien wynikać z osobistej decyzji, a nie z atmosfery powszechnego oczekiwania wsparcia danej inicjatywy. Popek swój instagramowy post rozpoczęła od refleksji nad tym, jak Polacy spędzą ten dzień Finału WOŚP. "Dziś niedziela, w której z każdej strony atakują nas czerwone serduszka" - napisała, zaznaczając, że jedni wybiorą wsparcie akcji Owsiaka, a inni zdecydują się pomóc zwierzętom lub innym potrzebującym. Zadała też obserwatorom pytanie, po której stronie sami siebie widzą.
W dalszej części wpisu Popek krytycznie odniosła się do klimatu towarzyszącemu finałowi Orkiestry. "Pomaganie to twój wybór, a nie społeczny przymus" - podkreśliła, wskazując na wszechobecne symbole akcji i medialną presję, która - jej zdaniem - może wywoływać poczucie, że brak udziału w akcji oznacza brak empatii. "Ale czy dobroć da się zamknąć w jednym schemacie?" - zapytała.
Anna Popek zwraca się do fanów. Zamiast WOŚP poleca wspierać inne inicjatywy
Anna Popek w dalszej części wpisu zaznaczyła, że istnieje wiele mniej nagłośnionych sposobów na niesienie pomocy. "Pomaganie powinno płynąć z serca i wolnej woli, a nie z poczucia, że 'tak wypada' lub że ktoś nas do tego zagrzewa przed kamerami. Istnieje mnóstwo dróg, by realnie zmienić czyjś los" - napisała. Wskazała m.in. na lokalne inicjatywy oraz schroniska dla zwierząt, które - jak zauważyła - potrzebują wsparcia przez cały rok, a nie tylko przy okazji medialnych wydarzeń.
Na zakończenie prezenterka przypomniała o prawie do samodzielnego decydowania, komu i w jaki sposób chce się pomagać. "Pamiętajcie - to wasze ciężko zarobione pieniądze. Wy decydujecie, kogo chcecie wspierać i czyja wizja pomagania do was przemawia. Dobro nie potrzebuje monopolu ani presji mediów, by być wartościowe" - podsumowała gwiazda Republiki.