Ostatnie miesiące w życiu Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogaciewicza były wyjątkowo intensywne i pełne emocji. Nie tylko za sprawą udziału w ostatniej edycji "Tańca z gwiazdami", ale także potwierdzeniu krążących już od dawna w przestrzeni medialnej spekulacji o łączącym ich uczuciu. Tancerka i aktor mierzyli się także z hejtem, o czym otwarcie powiedzieli m.in., żegnając się z tanecznym formatem Polsatu. Teraz para postanowiła odpocząć na feriach. Zakochani wyjawili, że trafili na idealne miejsce.

Agnieszka Kaczorowska wybrała się na urlop z Marcinem Rogacewiczem i dziećmi. "Zostawiam to w naszych sercach"

Agnieszka Kaczorowska opublikowała na swoim profilu na Instagramie zdjęcia z górskiego wypadu. Tancerka i Marcin Rogacewicz postanowili skorzystać z czasu, kiedy dzieci mają wolne od zajęć i wybrali się do Karpacza. "Piękne ferie za nami!" - podkreśliła aktorka. Agnieszka Kaczorowska zaprezentowała kilka zdjęć z górskiego wypadu. Na zamieszczonych kadrach widać, że sporo czasu spędzali na stoku narciarskim.

Przy okazji aktorka przyznała, że w wolnym czasie chciała skupić się przede wszystkim na swoich bliskich. Nie relacjonowała wyjazdu ze szczegółami i koncentrowała się na celebrowaniu wspólnych momentów. "Zostawiam to w naszych sercach" - podsumowała Agnieszka Kaczorowska na swoim instagramowym profilu.

Agnieszka Kaczorowska zakochała się w Karkonoszach. Pogoda również dopisała. "Skradły nasze serca"

Agnieszka Kaczorowska wspomniała także o tym, dlaczego wybrała właśnie ten kierunek. "Dużo pytań pojawiło się w tygodniu, gdzie tak pusto... byliśmy w Karpaczu i Karkonosze skradły nasze serca" - napisała. W dalszej części publikacji podkreśliła, że zależało jej na tym, aby trafić w miejsce, gdzie nie ma dużo ludzi.

W komentarzach fani zgodnie przyznali, że Karpacz to piękne miejsce, posypały się także komplementy. "Życzę szczęśliwości tak pięknej na całe życie", "Ślicznie razem wyglądacie", "Cudowne wspomnienia i piękny obraz rodzinny" - czytamy.