22 stycznia Jakub Józef Orliński wziął udział w charytatywnym koncercie Gala des Pièces Jaunes 2026 w Paryżu. Coroczne wydarzenie organizowane jest w ramach wsparcia fundacji "Fondation des Hôpitaux", a jego celem jest zbiórka pieniędzy na poprawę warunków hospitalizacji dla dzieci i nastolatków we francuskich szpitalach. Polski śpiewak operowy, kontratenor i b-boy pojawił się na scenie z amerykańskim raperem ASAP Rockym i zrobił prawdziwą furorę. Jeden z francuskich dzienników określił spotkanie artystów prawdziwą muzyczną ucztą. Wydarzeniu zza kulis przyglądała się partnerka ASAP Rocky'ego - Rihanna. Oliński właśnie opublikował najnowsze zdjęcia z koncertu i jak się okazuje, miał okazję ją poznać.
Jakub Józef Orliński w rozmowie z Plotkiem podzielił się pierwszymi wrażeniami na temat koncertu, w którym miał przyjemność uczestniczyć. Opowiedział, że prestiżowa gala organizowana jest co roku, aby pomóc chorym dzieciom i już od kilkunastu lat z tej okazji do stolicy Francji zapraszani są artyści z całego świata. Ważnym aspektem wydarzenia są wspólne występy artystów z muzykami klasycznymi. Orliński wyjawił Plotkowi, że do jego duetu z ASAP Rockym doszło... przypadkiem.
- Jestem ogromnie szczęśliwy, że mogłem się dołożyć do pomocy, a po drugie, że w sumie dość spontanicznie wyszła taka sytuacja, że mogliśmy zagrać jeden numer razem z ASAP Rockim! Niesamowite doświadczenie i piękna przygoda! - powiedział. Po koncercie śpiewak operowy miał okazję poznać Rihannę, partnerkę ASAP Rocky'ego. Orliński właśnie opublikował zdjęcia z wydarzenia. Jak się okazuje, wokalistka była zachwycona jego występem.
Czy Rihanna skomplementowała mój śpiew? Dokładnie tak
- pochwalił się Orliński.
Na tym nie koniec wyjątkowych spotkań Jakuba Orlińskiego podczas koncertu Gala des Pièces Jaunes 2026. Na kolejnych ujęciach możemy oglądać go także z Brigitte Macron. Spotkał się także z Christiną Aguilerą i przyjaciółmi z branży. "Noc godna zapamiętania" - podsumował.
W sekcji komentarzy pojawiły się słowa uznania i zachwyty nad osiągnięciami 25-latka. "Serdecznie gratuluję. Tak genialny artysta, jak pan, zasługuje, żeby występować na jednej scenie z najlepszymi. W zasadzie to dla nich zaszczyt", "Czy to już czas, by szanownego Jakuba nazwać naszą dumą narodową?", "Duma narodowa we właściwym miejscu" - czytamy.