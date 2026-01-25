22 stycznia Jakub Józef Orliński wziął udział w charytatywnym koncercie Gala des Pièces Jaunes 2026 w Paryżu. Coroczne wydarzenie organizowane jest w ramach wsparcia fundacji "Fondation des Hôpitaux", a jego celem jest zbiórka pieniędzy na poprawę warunków hospitalizacji dla dzieci i nastolatków we francuskich szpitalach. Polski śpiewak operowy, kontratenor i b-boy pojawił się na scenie z amerykańskim raperem ASAP Rockym i zrobił prawdziwą furorę. Jeden z francuskich dzienników określił spotkanie artystów prawdziwą muzyczną ucztą. Wydarzeniu zza kulis przyglądała się partnerka ASAP Rocky'ego - Rihanna. Oliński właśnie opublikował najnowsze zdjęcia z koncertu i jak się okazuje, miał okazję ją poznać.

Jakub Orliński pokazał zdjęcia z paryskiego koncertu. Ma się czym pochwalić

Jakub Józef Orliński w rozmowie z Plotkiem podzielił się pierwszymi wrażeniami na temat koncertu, w którym miał przyjemność uczestniczyć. Opowiedział, że prestiżowa gala organizowana jest co roku, aby pomóc chorym dzieciom i już od kilkunastu lat z tej okazji do stolicy Francji zapraszani są artyści z całego świata. Ważnym aspektem wydarzenia są wspólne występy artystów z muzykami klasycznymi. Orliński wyjawił Plotkowi, że do jego duetu z ASAP Rockym doszło... przypadkiem.

- Jestem ogromnie szczęśliwy, że mogłem się dołożyć do pomocy, a po drugie, że w sumie dość spontanicznie wyszła taka sytuacja, że mogliśmy zagrać jeden numer razem z ASAP Rockim! Niesamowite doświadczenie i piękna przygoda! - powiedział. Po koncercie śpiewak operowy miał okazję poznać Rihannę, partnerkę ASAP Rocky'ego. Orliński właśnie opublikował zdjęcia z wydarzenia. Jak się okazuje, wokalistka była zachwycona jego występem.

Czy Rihanna skomplementowała mój śpiew? Dokładnie tak

- pochwalił się Orliński.

Jakub Orliński już okrzyknięty dumą narodową. "Genialny artysta"

Na tym nie koniec wyjątkowych spotkań Jakuba Orlińskiego podczas koncertu Gala des Pièces Jaunes 2026. Na kolejnych ujęciach możemy oglądać go także z Brigitte Macron. Spotkał się także z Christiną Aguilerą i przyjaciółmi z branży. "Noc godna zapamiętania" - podsumował.

W sekcji komentarzy pojawiły się słowa uznania i zachwyty nad osiągnięciami 25-latka. "Serdecznie gratuluję. Tak genialny artysta, jak pan, zasługuje, żeby występować na jednej scenie z najlepszymi. W zasadzie to dla nich zaszczyt", "Czy to już czas, by szanownego Jakuba nazwać naszą dumą narodową?", "Duma narodowa we właściwym miejscu" - czytamy.