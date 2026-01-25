34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbywa się w niedzielę 25 stycznia. To właśnie tego dnia gwiazdy przede wszystkim zachęcają swoich fanów do wpłacania pieniędzy na akcję. Do grona zaangażowanych dołączyła Kinga Rusin, która przebywa aktualnie w Meksyku. Opisała, jak w tym roku wspiera WOŚP.

Kinga Rusin wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy z Meksyku. "Zrobimy duży przelew"

W dzień finału kolejnej edycji WOŚP, Rusin opublikowała w mediach społecznościowych nagranie z Meksyku, gdzie widzimy, jak spacerując po plaży w akompaniamencie mariachi, mówi o angażowaniu się w akcję. "Niezależnie od tego, gdzie jestem w dniu finału WOŚP - teraz akurat w Meksyku, ale wcześniej w Kostaryce czy na Malediwach - zawsze z dumą wszystkim o tej akcji opowiadam i namawiam do jej wspierania" - opisała pod filmikiem dziennikarka.

Rusin zdradziła dalej, w jaki sposób sama zamierza wesprzeć w tym roku WOŚP. "Za chwilę, jak co roku, zrobimy z Markiem (partner dziennikarki - red.) duży przelew na konto WOŚP. Kiedy patrzę na czerwone serduszka na najnowocześniejszym sprzęcie medycznym w polskich szpitalach, wiem, że warto, że to ma sens" - przekazała w poście.

Kinga Rusin zachęciła inne osoby do wpłat. "Można wspierać WOŚP z każdego miejsca na ziemi"

W swoim poście Rusin podkreśliła też, że będąc w Meksyku, udało jej się przekonać wiele osób z zagranicy do wsparcia polskiej fundacji. Wyjaśniła im nawet, na czym dokładnie polega WOŚP. "Ludzie są szczerze zszokowani, kiedy im mówię, że w tym jednym dniu większość Polaków zasypuje wszelkie podziały i gremialnie czyni dobro. (...) Że to narodowe święto pomagania, ale także wielkiej radości, zabawy i muzyki. Takiej drugiej akcji nie ma nigdzie na świecie! Możemy być naprawdę z siebie dumni!" - napisała gwiazda. Co ciekawe, wiele z poznanych przez Rusin osób, faktycznie wpłaciło na rzecz WOŚP datki. "Namówiłam tu mnóstwo ludzi z różnych krajów świata do wpłat, bo dzięki technologii nie ma już żadnych granic w czynieniu dobra. Można wspierać WOŚP z każdego miejsca na ziemi" - skwitowała dziennikarka.