W niedzielę 25 stycznia odbywa się 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W mediach gwiazdy, artyści czy nawet politycy pokazują, że wspierają akcję i wciąż promują m.in. licytacje, z których pieniądze zostaną przekazane na fundację. Zaangażowana w WOŚP jest również od lat Matylda Damięcka. Artystka opublikowała właśnie grafikę na tę okazję.

REKLAMA

Zobacz wideo Pierwszy finał WOŚP we wspomnieniach Agaty Młynarskiej

Matylda Damięcka z grafiką na kolejny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. "Genialne!"

Damięcka każdego roku dzieli się grafikami z okazji WOŚP. Tym razem zdążyła już opublikować pierwsze ze swoich dzieł. Możemy na nim zobaczyć twarz Jurka Owsiaka, w jego charakterystycznych, czerwonych okularach, które układają się na kształt znaku nieskończoności i jednocześnie przypominają maskę superbohatera. Pod ilustracją widnieje wymowny, czerwony napis - "I o jeden dzień dłużej", który nawiązuje do jednego z haseł akcji. W opisie pod postem Damięcka zapowiedziała również, że w ciągu dnia udostępni kolejne grafiki.

W komentarzach prędko zaroiło się od wpisów internautów. Obserwatorzy artystki nie kryją, że jej praca chwyciła ich za serca. "Gramy! Za chwilę ruszamy z biegiem WOŚP", "Żyję dzięki WOŚP, zawsze wdzięczna!", "Zawsze o jeden dzień dłużej", "Genialne!", "Kocham takich ludzi", "Dla wspaniałej artystki Matyldy wielkie serducho. Fajnie, że jesteś", "Wspaniale, że wciąż jest i gra", "Pięknie", "Na zawsze!" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów.

Matylda Damięcka zwróciła się do osób, które nie wspierają WOŚP. Ma dla nich alternatywę

We wspominanym poście z grafiką z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Damięcka zabrała również głos na temat niechęci niektórych osób do inicjatywy Jurka Owsiaka. Artystka postanowiła zaproponować im pewną alternatywę - zachęciła do wpłacania pieniędzy na inną zbiórkę. "A dla tych, którzy #bylenienaowsiaka. Nie safandulić mi tu. Dla was wrzucam zrzutkę w bio na przewspaniałą Zosię waleczną, która jest naszą 24karatową fanką i potrzebuję, żeby wyzdrowiała, bo kto mi będzie robił chórki spod sceny" - napisała w opisie Damięcka.