25 stycznia rozpoczął się 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbywa się pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci". W tym roku pieniądze zbierane są na rzecz diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u dzieci. Jak co roku znane osoby angażują się we wsparcie inicjatywy Jurka Owsiaka głównie za pośrednictwem ciekawych aukcji. W tym roku można wylicytować m.in. możliwość zatańczenia poloneza w stroju z "Pana Tadeusza" z Maciejem Musiałem, kitel kucharski Tomasza Jakubiaka czy nocowankę u Julii Wieniawy. Aktorzy, muzycy, sportowcy, pisarze, influencerzy i ludzie polityki również kwestują, aby pozyskać jak najwięcej środków dla dzieci. Od lat Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy wspiera także Adam Małysz. W zeszłym roku doszło jednak do pewnego nieporozumienia, w którego konsekwencji zakwestionowano jego udział w tej inicjatywie.

Adam Małysz zrezygnował z wspierania WOŚP? Te doniesienia wywołały spore zamieszanie

W styczniu ubiegłego roku podczas 33. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej fundacja Jerzego Owsiaka zbierała pieniądze na rozwój onkologii i hematologii dziecięcej. Nie brakowało także słów krytyki od przeciwników WOŚP. Owsiak otwarcie mówił o ogromnym hejcie, wspominał, że do eskalowania nienawiści przyczynia się m.in. TV Republika. W jednym z portali opublikowano artykuł, w którym pojawiła się informacja, że Adam Małysz nie wspiera już WOŚP. Wszystko przez nieporozumienie do którego doszło. Były skoczek w ubiegłym roku został ambasadorem akcji "Skok do życia", gdzie przekazał kilka rzeczy na licytacje, a pieniądze ze zbiórki miały zostać przekazane do domów dziecka. Portal interia.pl uznał, że działania byłego sportowca automatycznie oznaczały rezygnację z udziału w zbiórce na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. "Adam Małysz nie zagra z WOŚP. Wsparł inną fundację" - twierdził portal. Co na to sam zainteresowany? Adam Małysz w rozmowie z dziennikarzami od razu uciął te spekulacje. Nie krył także oburzenia całą sytuacją.

Wspieramy wszystkie akcje, które tego potrzebują. Wkurzyłem się, powiem szczerze, jak gdzieś usłyszałem, że Małysz już nie wspiera WOŚP, odszedł od WOŚP, bo wspiera akcję Hormanna 'Skok do życia'. No kurczę blade, no! Nie powinno tego w ogóle być

- skwitował.

W tym roku były skoczek również wspiera WOŚP. Można bowiem wylicytować wyjątkowy pakiet - udział w biegu flagowym Wings for Life World Run oraz spotkanie z Adamem Małyszem w dniu biegu, który odbędzie się 10 maja 2026 roku. Więcej informacji na ten temat znajdziecie tutaj.

Adam Małysz o akcjach charytatywnych: z Jurkiem Owsiakiem tak samo współpracujemy

Po ubiegłorocznych zawodach drużynowych na Wielkiej Krokwi w Zakopanem Adam Małysz w rozmowie z dziennikarzami podkreślił, że wspiera różne charytatywne inicjatywy i pomaganie jednej fundacji nie kłóci się z pomaganiem także na inne sposoby i angażowanie się w inne zbiórki. - Ja się włączam w różne akcje, choćby w tę z Hormannem "Skok do życia". Oni przyszli do mnie i jak mi powiedzieli, że to jest na dzieciaki, które wychodzą z domu dziecka i zostają bez niczego, a oni chcą im pomóc iść w dobrym kierunku, jakiś cel znaleźć w życiu i też chcą pomóc finansowo, to dlaczego miałbym się nie włączyć? Tym bardziej że to się nazywa skok, co się zawsze kojarzy ze skokami" - powiedział.

Skoczek podkreślił, że wspiera WOŚP. "Jestem też ambasadorem 'Wings for Life', a z Jurkiem Owsiakiem tak samo współpracujemy. W tym roku daliśmy mu piękny wieszak zrobiony ze starych, drewnianych nart. Są takie ma tylko dwa, drugi jest w naszym biurze w PZN-ie. Wieszak dla WOŚP jest z podpisami skoczków, Maryny Gąsienicy-Daniel (naszej najlepszej alpejki), czy mistrza świata w snowboardzie, Oskara Kwiatkowskiego. Mam nadzieję, że zostanie wylicytowany jak najwyżej. Już nie mówię nawet o tych wszystkich regionalnych inicjatywach: koszulkach, czapkach, przeróżnych rzeczach. Wspieramy wszystkie akcje, które tego potrzebują" - podsumował wówczas.