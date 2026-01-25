Mann wbija szpilę Nawrockiemu. "Tchórzliwy prezydent". Dalej jeszcze mocniej

Donald Trump udzielił niedawno wywiadu dla telewizji FOX News, w którym powiedział, że "nie jest pewien, czy Sojusz Północnoatlantycki będzie, jeśli kiedykolwiek będziemy go potrzebować". - Nigdy ich nie potrzebowaliśmy. Powiedzą, że wysłali wojska do Afganistanu. I tak zrobili, ale trzymali się trochę z tyłu, trochę z dala od pierwszej linii - skomentował prezydent USA. Karol Nawrocki zareagował na słowa polityka, jednak zdaniem wielu zbyt łagodnie. Teraz do sprawy odniósł się Wojciech Mann.

REKLAMA

Zobacz wideo Trump gra na rozpad UE

Wojciech Mann nie kryje rozgoryczenia. Tak ocenił zachowanie Karola Nawrockiego

"Nie ma wątpliwości, że Polscy żołnierze to Bohaterowie. Zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich służbę. W Afganistanie poległo 44 odważnych Polaków: 43 żołnierzy i cywil. Na zawsze zostaną w naszej pamięci!" - napisał 23 stycznia na X polski prezydent. Zdaniem internautów Nawrocki powinien bardziej stanowczo zareagować na wypowiedź Trumpa. Wojciech Mann myśli podobnie.

Już miałem zamiar pozostać wzorowym celebrytą, ale nie wytrzymałem. Na co mi tchórzliwy prezydent, który nawet w gębie nie jest mocny i nie broni tych, których niby jest zwierzchnikiem. Wstyd mi za niego i jego elektorat

- napisał w mediach społecznościowych dziennikarz. Wpis spotkał się ze sporym uznaniem użytkowników, którzy podzielają zdanie Manna.

Rodziny polskich żołnierzy apelują. "Fundamentem NATO jest wzajemny szacunek"

Głos w sprawie zabrali również przedstawiciele rodzin poległych w Afganistanie Polaków. Stowarzyszenie Rodzin Poległych Żołnierzy "Pamięć i Przyszłość" postanowiło wysłać list otwarty do prezydenta Stanów Zjednoczonych oraz petycje do polskiego prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Ich zdaniem Nawrocki powinien "podjąć stanowcze działania dyplomatyczne w obronie honoru polskiego żołnierza oraz godności rodzin poległych". Stowarzyszenie wzywa także do "przypomnienia sojusznikom, że fundamentem NATO jest wzajemny szacunek i prawda o wspólnym wysiłku zbrojnym". Więcej przeczytacie w artykule: "Polacy napisali list do Trumpa. Domagają się sprostowania. 'Okrutne'".