Maryla Rodowicz to jedna z najbardziej cenionych i najbarwniejszych polskich artystek. Wokalistka, która karierę zaczynała jeszcze w latach 70., nieustannie koncertuje, a poziomu energii może jej pozazdrościć niejedna koleżanka po fachu. Każdy jej występ to dopracowane show ze spektakularną choreografią. Artystka dba także o zachwycające kreacje sceniczne. Ostatnio Rodowicz zrobiła prawdziwą furorę podczas "Sylwestra z Dwójką", kiedy podczas wykonywania hitu "Wsiąść do pociągu" siedziała na pokrytej kwiatami huśtawce w sukni ze złotym gorsetem i tiulowym czerwonym dołem. Więcej przeczytasz tutaj. Podczas jednego z ostatnich koncertów doszło do zaskakujące sytuacji. Na scenie pojawiła się kobieta, która zadała artystce niespodziewane pytanie.

Zobacz wideo Ralph poruszony banem Rodowicz w TVP. "To jest jej scena"

Maryla Rodowicz zaprosiła na scenę fankę

Maryla Rodowicz nieustannie koncertuje i nawet nie myśli o przejściu na artystyczną emeryturę. Wokalistka ma wiernych fanów, którzy od lat regularnie pojawiają się na jej koncertach. 23 stycznia w sieci pojawiło się nagranie, które od razu przyciągnęło uwagę internautów. Podczas jednego z ostatnich wystąpień Maryli Rodowicz na scenę została zaproszona kobieta, która miała okazję porozmawiać z artystką. Fanka wokalistki zadała jej pytanie, które wywołały salwy śmiechu na widowni. Wspomniała bowiem, że jako mała dziewczynka była na koncercie Maryli Rodowicz, która pochwaliła jej conversy. Z kolei rok temu zachwycała się martensami. - Chciałam spytać, co pani sądzi o dzisiejszych butach? - zapytała fanka. Rodowicz nie zwlekała z odpowiedzią. - Masz piękne włosy, piękną figurę i piękne buty - skwitowała.

Maryla Rodowicz opowiedziała niezwykłą historię fana

8 grudnia 2025 roku Maryla Rodowicz skończyła 80 lat. Z tej okazji wokalistka udzieliła wielu wywiadów. Podczas jednego z nich podzieliła się poruszającym wyznaniem na temat jednego ze swoich fanów. W rozmowie z RMF FM wokalistka opowiedziała o wiadomości, którą otrzymała od nastolatka, który przyznał, że jej muzyka uratowała mu życie. - Niedawno dostałam maila od takiego fana, który ma, nie wiem, z siedemnaście lat i właśnie jeździ też na wszystkie koncerty. Napisał mi, że moja nowa wersja "Remedium", to jest balsam dla jego duszy, że gdyby nie ja i moja muzyka, to już by dawno wsiadł do pociągu byle jakiego, ale w jedną stronę. On miał taki jakiś moment depresji i wymusił na rodzicach, że moja muzyka daje mu życie i nadzieję, i musi jeździć na te koncerty - wyznała Maryla Rodowicz. Więcej przeczytasz tutaj: Historia 17-letniego fana ściska za serce. Maryla Rodowicz ujawniła, co do niej napisał.