Zamieszanie na koncercie Maryli. Fanka wbiła na scenę i się zaczęło. To nagranie to hit!
Maryla Rodowicz podczas jednego z ostatnich koncertów została zaskoczona przez wierną fankę, która zaskoczyła ją pytaniem o... buty.
Maryla Rodowicz takiego pytania się nie spodziewała. Publiczność wybuchła śmiechem
Maryla Rodowicz takiego pytania się nie spodziewała. Publiczność wybuchła śmiechem; fot. kapif.pl; screen instagram.com/annahniemczynow

Maryla Rodowicz to jedna z najbardziej cenionych i najbarwniejszych polskich artystek. Wokalistka, która karierę zaczynała jeszcze w latach 70., nieustannie koncertuje, a poziomu energii może jej pozazdrościć niejedna koleżanka po fachu. Każdy jej występ to dopracowane show ze spektakularną choreografią. Artystka dba także o zachwycające kreacje sceniczne. Ostatnio Rodowicz zrobiła prawdziwą furorę podczas "Sylwestra z Dwójką", kiedy podczas wykonywania hitu "Wsiąść do pociągu" siedziała na pokrytej kwiatami huśtawce w sukni ze złotym gorsetem i tiulowym czerwonym dołem. Więcej przeczytasz tutaj. Podczas jednego z ostatnich koncertów doszło do zaskakujące sytuacji. Na scenie pojawiła się kobieta, która zadała artystce niespodziewane pytanie.

Zobacz wideo Ralph poruszony banem Rodowicz w TVP. "To jest jej scena"

Maryla Rodowicz zaprosiła na scenę fankę

Maryla Rodowicz nieustannie koncertuje i nawet nie myśli o przejściu na artystyczną emeryturę. Wokalistka ma wiernych fanów, którzy od lat regularnie pojawiają się na jej koncertach. 23 stycznia w sieci pojawiło się nagranie, które od razu przyciągnęło uwagę internautów. Podczas jednego z ostatnich wystąpień Maryli Rodowicz na scenę została zaproszona kobieta, która miała okazję porozmawiać z artystką. Fanka wokalistki zadała jej pytanie, które wywołały salwy śmiechu na widowni. Wspomniała bowiem, że jako mała dziewczynka była na koncercie Maryli Rodowicz, która pochwaliła jej conversy. Z kolei rok temu zachwycała się martensami. - Chciałam spytać, co pani sądzi o dzisiejszych butach? - zapytała fanka. Rodowicz nie zwlekała z odpowiedzią. - Masz piękne włosy, piękną figurę i piękne buty - skwitowała.

Maryla Rodowicz opowiedziała niezwykłą historię fana

8 grudnia 2025 roku Maryla Rodowicz skończyła 80 lat. Z tej okazji wokalistka udzieliła wielu wywiadów. Podczas jednego z nich podzieliła się poruszającym wyznaniem na temat jednego ze swoich fanów. W rozmowie z RMF FM wokalistka opowiedziała o wiadomości, którą otrzymała od nastolatka, który przyznał, że jej muzyka uratowała mu życie. - Niedawno dostałam maila od takiego fana, który ma, nie wiem, z siedemnaście lat i właśnie jeździ też na wszystkie koncerty. Napisał mi, że moja nowa wersja "Remedium", to jest balsam dla jego duszy, że gdyby nie ja i moja muzyka, to już by dawno wsiadł do pociągu byle jakiego, ale w jedną stronę. On miał taki jakiś moment depresji i wymusił na rodzicach, że moja muzyka daje mu życie i nadzieję, i musi jeździć na te koncerty - wyznała Maryla Rodowicz. Więcej przeczytasz tutaj: Historia 17-letniego fana ściska za serce. Maryla Rodowicz ujawniła, co do niej napisał.

 

