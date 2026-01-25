Kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbywa się w niedzielę 25 stycznia. Jak co roku, w mediach zabierają głos osoby, które zarówno popierają akcję, jak i te, które się z nią nie zgadzają, a przez to jej nie wspierają. Do tej drugiej grupy należy ks. Marcin Januszkiewicz, który zamieścił niedawno wymowny post w mediach społecznościowych.

Ksiądz nie chce być leczony sprzętem od WOŚP. Prawniczka mówi o mocy prawnej

"Nie rozumiem, dlaczego chcąc napić się kawy na stacji, jestem zmuszony do płacenia na prywatną fundację. Jeśli chcę napić się kawy to chcę napić się kawy, a nie wspierać kogokolwiek. (...) Jest to naruszenie mojej wolności sumienia" - napisał na X 4 stycznia ksiądz. Odniósł się on do akcji jednej z polskich stacji benzynowych, która przekazuje złotówkę z każdej sprzedanej kawy na WOŚP. "Dla hejterów podpisałem oświadczenie, że nie chcę być leczony sprzętem tej fundacji" - dodał przy tym kapłan. Jak się jednak okazuje, takowe oświadczenie nie ma na nic większego wpływu.

- Takie oświadczenie krąży nie tylko po social mediach, ale i internecie. Ludzie to drukują, podpisują. Tylko ludzie zapominają, że to nie ma żadnej mocy prawnej - skomentowała na opublikowanym rok temu nagraniu radczyni prawna, Marta Kobryń. - Lekarz nie będzie sprawdzał, czy dany sprzęt do ratowania czyjegoś życia lub zdrowia jest zakupiony przez tę czy inną organizację, abstrahując od tego, czy ktoś wspiera WOŚP czy nie wspiera - skomentowała prawniczka.

WOŚP zagra tym razem dla dzieci. "Dokładnie przeanalizowaliśmy temat"

Przypomnijmy, że fundusze zebrane w ramach 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zostaną przekazane na rzecz gastroenterologii dziecięcej. Tak mówił o tym Jurek Owsiak w październiku 2025 roku. - Gastroenterologia dziecięca, podobnie jak onkologia, wymaga nowoczesnego, innowacyjnego sprzętu. Sprzęt, który będziemy kupować, będzie najwyższej jakości i posłuży zarówno do diagnostyki, jak i leczenia tych schorzeń. Dokładnie przeanalizowaliśmy temat i chcemy, aby wyposażenie trafiło do wszystkich szpitali oraz placówek dbających o zdrowe brzuszki dzieci - wyjaśnił prezes WOŚP.