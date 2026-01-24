25 stycznia 2026 odbędzie się w Warszawie 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku inicjatywa nosi hasło "Zdrowe brzuszki naszych dzieci" i ma na celu zebranie środków na nowoczesny sprzęt do diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych.

Justyna Kowalczyk poszerzyła swoją pomoc dla WOŚP. Dodała kolejną aukcję

W akcję Jurka Owsiaka każdego roku angażują się największe polskie gwiazdy show-biznesu i sportu. Jedną z nich jest Justyna Kowalczyk. Mistrzyni olimpijska od lat wspiera WOŚP, przekazując wyjątkowe przedmioty związane ze swoją karierą sportową. Tym razem jednak postanowiła pójść o krok dalej i można wziąć udział nie w jednej, a aż dwóch licytacjach sportsmenki. Do wspólnego biegu po Giewoncie dołożyła coś dla tych, którzy wolą wspierać akcję w mniej wymagający fizycznie sposób.

"Nie każdemu chce się gonić po lasach i kamieniach… rozumiem to doskonale. Dlatego mam dla państwa numerek. Jedyny w swoim rodzaju. Żółty. Otrzymuje go tylko zwycięzca całosezonowej walki o Kryształową Kulę" - poinformowała w mediach społecznościowych Kowalczyk, wprowadzając na aukcję żółtą koszulkę liderki Pucharu Świata z sezonu 2012/2013. Efekt był natychmiastowy, a odezwa na wpis Kowalczyk ogromna. Kwota wciąż rośnie z każdą kolejną godziną. Aktualnie wynosi ponad 2550 złotych.

Jurek Owsiak w październiku 2025, podczas oficjalnego ogłoszenia celu 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Łodzi, pierwszy raz opowiedział o tym, na czym skupi się tegoroczna akcja. - Gastroenterologia dziecięca, podobnie jak onkologia, wymaga nowoczesnego, innowacyjnego sprzętu. Sprzęt, który będziemy kupować, będzie najwyższej jakości i posłuży zarówno do diagnostyki, jak i leczenia tych schorzeń. Dokładnie przeanalizowaliśmy temat i chcemy, aby wyposażenie trafiło do wszystkich szpitali oraz placówek dbających o zdrowe brzuszki dzieci - podkreślił Jurek Owsiak.