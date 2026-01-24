Powrót na stronę główną

Kowalczyk zaskoczyła fanów. Do aukcji WOŚP dodała coś wyjątkowego
Justyna Kowalczyk początkowo na aukcję WOŚP zaproponowała sportowe wyzwanie, jednak szybko okazało się, że to nie koniec jej zaangażowania. Niespodziewanie pojawiła się druga aukcja, która cieszy się coraz większym zaangażowaniem.
25 stycznia 2026 odbędzie się w Warszawie 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku inicjatywa nosi hasło "Zdrowe brzuszki naszych dzieci" i ma na celu zebranie środków na nowoczesny sprzęt do diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych. 

Justyna Kowalczyk poszerzyła swoją pomoc dla WOŚP. Dodała kolejną aukcję 

W akcję Jurka Owsiaka każdego roku angażują się największe polskie gwiazdy show-biznesu i sportu. Jedną z nich jest Justyna Kowalczyk. Mistrzyni olimpijska od lat wspiera WOŚP, przekazując wyjątkowe przedmioty związane ze swoją karierą sportową. Tym razem jednak postanowiła pójść o krok dalej i można wziąć udział nie w jednej, a aż dwóch licytacjach sportsmenki. Do wspólnego biegu po Giewoncie dołożyła coś dla tych, którzy wolą wspierać akcję w mniej wymagający fizycznie sposób.

"Nie każdemu chce się gonić po lasach i kamieniach… rozumiem to doskonale. Dlatego mam dla państwa numerek. Jedyny w swoim rodzaju. Żółty. Otrzymuje go tylko zwycięzca całosezonowej walki o Kryształową Kulę" - poinformowała w mediach społecznościowych Kowalczyk, wprowadzając na aukcję żółtą koszulkę liderki Pucharu Świata z sezonu 2012/2013. Efekt był natychmiastowy, a odezwa na wpis Kowalczyk ogromna. Kwota wciąż rośnie z każdą kolejną godziną. Aktualnie wynosi ponad 2550 złotych. 

Jurek Owsiak wyjawił cel 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ten sprzęt ma trafić do placówek dbających o zdrowie najmłodszych 

Jurek Owsiak w październiku 2025, podczas oficjalnego ogłoszenia celu 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Łodzi, pierwszy raz opowiedział o tym, na czym skupi się tegoroczna akcja. - Gastroenterologia dziecięca, podobnie jak onkologia, wymaga nowoczesnego, innowacyjnego sprzętu. Sprzęt, który będziemy kupować, będzie najwyższej jakości i posłuży zarówno do diagnostyki, jak i leczenia tych schorzeń. Dokładnie przeanalizowaliśmy temat i chcemy, aby wyposażenie trafiło do wszystkich szpitali oraz placówek dbających o zdrowe brzuszki dzieci - podkreślił Jurek Owsiak. 

