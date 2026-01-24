Jabłczyńska gorzko o karierze prawniczej. "Jest to nieopłacalne życiowo"

Joanna Jabłczyńska jest popularną aktorką, która wystąpiła w wielu produkcjach. Widzowie mogli oglądać ją m.in. w "Nigdy w życiu!" oraz "Klanie". Oprócz aktorstwa Joanna Jabłczyńska od lat pracuje także jako prawniczka. Prowadzi własną działalność w Warszawie. "Specjalizujemy się w obsłudze korporacyjnej i szeroko pojętym prawie mediów, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dóbr osobistych. Nasza praktyka obejmuje także prawne aspekty inwestycji" - czytamy na stronie kancelarii. W nowym materiale w programie "halo tu polsat" opowiedziała o zmianie priorytetów w swoim życiu.

REKLAMA

Zobacz wideo Senyszysz o zmianach w Sejmie. Takie ma zdanie

Joanna Jabłczyńska o karierze prawniczej. Planuje zrezygnować? "Za dużo mnie to kosztuje"

Joanna Jabłczyńska przyznała w wywiadzie, jak dużą wagę do edukacji przywiązywano w jej domu. - Zawsze mi rodzice mówili, że trzeba mieć porządne wykształcenie - opowiadała w "halo tu polsat". Aktorka zaznaczyła jednak, że łączenie dwóch ścieżek zawodowych jest dla niej bardzo wymagające. Wspomniała o swoich planach na przyszłość. -Tak szczerze, po latach to już bardzo odchodzę od kancelarii i od pracy prawnika. Jest to taki fajny plan B, ale za dużo mnie to kosztuje. Jest to nieopłacalne życiowo - dodała Joanna Jabłczyńska w rozmowie. Po aktualne zdjęcia aktorki zapraszamy do naszej galerii.

GALERIA JABŁCZYŃSKA Otwórz galerię

Joanna Jabłczyńska dostała nową fuchę. W tym programie wystąpi. "Połączenie profesjonalizmu z humorem"

Niedawno w mediach gruchnęła wiadomość o tym, że Joanna Jabłczyńska będzie gospodynią śniadaniowego programu "Dzień dobry, remoncie!". Format zostanie wyemitowany antenie Remonty TV. W show wystąpi także Sebastian Stankiewicz. "Pierwsze, historyczne wydanie programu poprowadzi wyjątkowy duet, gwarantujący połączenie profesjonalizmu z humorem: Joanna Jabłczyńska - aktorka i pasjonatka budownictwa, znana widzom stacji Remonty TV z programu 'Dach na 5+' oraz Sebastian Stankiewicz - aktor charakterystyczny i komediowy, który zadba o to, by poranki z wiertarką i pędzlem były pełne uśmiechu" - czytamy w oficjalnym komunikacie.