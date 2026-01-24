Powrót na stronę główną

Ashton Kutcher odwiedził Polskę. Wprost powiedział, co sądzi o naszym kraju
Ashton Kutcher porozmawiał z reporterem "halo tu polsat". Aktor przyznał, że uwielbia Polskę i miał okazję odwiedzić w naszym kraju kilka miejsc. Tak to relacjonował.
Ashton Kutcher
Fot. kadr z programu 'halo tu polsat'

Ashton Kutcher zyskał popularność dzięki serialowi "Różowe lata siedemdziesiąte". Od tego czasu aktor nie może narzekać na brak propozycji. Aby promować nową produkcję ze swoim udziałem, Kutcher porozmawiał z reporterem "halo tu polsat". Już na wstępie Maks Behr zapytał gwiazdora o jego wizyty w Polsce. Kutcher nie ukrywał, że uwielbia nasz kraj.

Ashton Kutcher o licznych wycieczkach do Polski

24 stycznia mogliśmy zobaczyć wywiad z Ashtonem Kutcherem w "halo tu polsat". W rozmowie udział brali również Anthony Ramos i Jeremy Pope, którzy pojawią się w promowanej produkcji "The Beauty". Maks Behr zapytał Kutchera o jego liczne wizyty w naszym kraju. - Byłem w Polsce kilka razy. Uwielbiam Polskę - podkreślił już na wstępie aktor. - Chyba odwiedziłem cztery różne miejsca. To były naprawdę bardzo wiejskie tereny, które były obszarami chasydzkimi, wywodzącymi się z tradycji luriańskiej. Pochowani są tam bardzo ważni cadykowie i chciałem po prostu poczuć energię tych miejsc i się z nią połączyć - opowiadał aktor, co spotkało się z rozbawieniem jego towarzyszy. Ramos i Pope nie mogli powstrzymać śmiechu. - Byłem też w Warszawie, robiłem parę innych rzeczy - dodał, co nie uspokoiło aktorów, którzy dopytywali, co tam robił. - Byłem na kolacji z kilkoma znajomymi. Dajcie mi spokój - uciął Kutcher. 

Ashton Kutcher w zaskakujących słowach o byłej żonie. To powiedział o Demi Moore

Aktorska para pobrała się w 2005 roku. Emocje wzbudzał fakt, iż Demi Moore jest starsza od Ashtona Kutchera o 16 lat, co nie było dla nich problemem. Sześć lat później para się jednak rozstała. Rozwód sfinalizowali w 2013 roku. Aktorka w 2024 roku zaskoczyła rolą w "Substancji", a wielu doceniło jej warsztat. To tam zobaczyliśmy mroczną stronę Hollywood i niepohamowaną chęć pozostania młodym. Sam Kutcher rzadko decyduje się na komentowanie poczynań byłej żony. Tym razem zrobił jednak wyjątek i nie krył zachwytu nad Moore. "Oczywiście występ przyniósł Demi niezwykłe uznanie. Jestem z niej bardzo dumny, dała czadu" - mówił cytowany przez People.

