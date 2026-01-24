Ashton Kutcher zyskał popularność dzięki serialowi "Różowe lata siedemdziesiąte". Od tego czasu aktor nie może narzekać na brak propozycji. Aby promować nową produkcję ze swoim udziałem, Kutcher porozmawiał z reporterem "halo tu polsat". Już na wstępie Maks Behr zapytał gwiazdora o jego wizyty w Polsce. Kutcher nie ukrywał, że uwielbia nasz kraj.

REKLAMA

Zobacz wideo Kaeyra przeprowadziła się z USA do Polski. To ją zaskoczyło! "Jest drogo"

Ashton Kutcher o licznych wycieczkach do Polski

24 stycznia mogliśmy zobaczyć wywiad z Ashtonem Kutcherem w "halo tu polsat". W rozmowie udział brali również Anthony Ramos i Jeremy Pope, którzy pojawią się w promowanej produkcji "The Beauty". Maks Behr zapytał Kutchera o jego liczne wizyty w naszym kraju. - Byłem w Polsce kilka razy. Uwielbiam Polskę - podkreślił już na wstępie aktor. - Chyba odwiedziłem cztery różne miejsca. To były naprawdę bardzo wiejskie tereny, które były obszarami chasydzkimi, wywodzącymi się z tradycji luriańskiej. Pochowani są tam bardzo ważni cadykowie i chciałem po prostu poczuć energię tych miejsc i się z nią połączyć - opowiadał aktor, co spotkało się z rozbawieniem jego towarzyszy. Ramos i Pope nie mogli powstrzymać śmiechu. - Byłem też w Warszawie, robiłem parę innych rzeczy - dodał, co nie uspokoiło aktorów, którzy dopytywali, co tam robił. - Byłem na kolacji z kilkoma znajomymi. Dajcie mi spokój - uciął Kutcher.

Ashton Kutcher w zaskakujących słowach o byłej żonie. To powiedział o Demi Moore

Aktorska para pobrała się w 2005 roku. Emocje wzbudzał fakt, iż Demi Moore jest starsza od Ashtona Kutchera o 16 lat, co nie było dla nich problemem. Sześć lat później para się jednak rozstała. Rozwód sfinalizowali w 2013 roku. Aktorka w 2024 roku zaskoczyła rolą w "Substancji", a wielu doceniło jej warsztat. To tam zobaczyliśmy mroczną stronę Hollywood i niepohamowaną chęć pozostania młodym. Sam Kutcher rzadko decyduje się na komentowanie poczynań byłej żony. Tym razem zrobił jednak wyjątek i nie krył zachwytu nad Moore. "Oczywiście występ przyniósł Demi niezwykłe uznanie. Jestem z niej bardzo dumny, dała czadu" - mówił cytowany przez People.