Co z dalszą karierą Ryszarda Rynkowskiego? Pojawiły się nowe informacje

Ryszard Rynkowski przeżył w ubiegłym roku osobistą tragedię. Wokalista stracił żonę. Kilka miesięcy wcześniej artysta stał się natomiast bohaterem skandalu. Piosenkarz spowodował bowiem kolizję samochodową, był wówczas pod wpływem alkoholu. W wyniku życiowych zawirowań Rynkowski na jakiś czas zniknął ze sceny. Teraz jednak postanowił na nią powrócić. Już wkrótce zagra pierwszy koncert po długiej przerwie.

Ryszard Rynkowski wraca na scenę. Wiadomo, gdzie zagra koncerty

Ryszard Rynkowski zdobył popularność, występując w grupie Vox. W 1987 roku zdecydował się jednak opuścić zespół i rozpoczął solową karierę. Ostatnio jednak rzadko można zobaczyć go na scenie. Miało to związek między innymi ze skandalem, który wywołał w czerwcu ubiegłego roku, prowadząc pod wpływem alkoholu. Rynkowski zapewnił jednak, że taka sytuacja już się nie powtórzy i przeprosił fanów. "Chciałem wszystkich was najmocniej przeprosić za zdarzenie z 14 czerwca 2025 roku. Zdaję sobie sprawę z tego, że zawiodłem wielu z was, szczególnie wspaniałą opolską publiczność. Obiecuję, że sytuacja ta stanowić będzie dla mnie lekcję, z której wyciągnę odpowiednie wnioski" - przekazał w oświadczeniu wysłanym do mediów. Później artysta musiał się natomiast zmierzyć ze stratą żony. Tragiczna informacja o śmierci Edyty Rynkowskiej obiegła media we wrześniu zeszłego roku.

Wszystko wskazuje jednak na to, że wokalista zdecydował się wrócić do pracy. Piosenkarz ogłosił trasę koncertową pod hasłem "Największe przeboje". Pierwszy koncert zagra już 31 stycznia w Pruszkowie. Zaplanowane są też występy w Tomaszowie Mazowieckim, Warszawie, Włocławku i Piotrkowie Trybunalskim.

Ryszard Rynkowski nadal czeka na datę rozprawy

Jak ujawnił niedawno "Fakt", data rozprawy przeciwko Ryszardowi Rynkowskiemu nadal nie została wyznaczona, pomimo iż pod koniec września ubiegłego roku prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko piosenkarzowi. - W przedmiotowej sprawie nie wyznaczono jeszcze terminu rozprawy. Doręczono stronom odpis aktu oskarżenia, zobowiązując do złożenia ewentualnych wniosków dowodowych. Kolejne czynności będą podejmowane po upływie wyznaczonych terminów - przekazał tabloidowi przedstawiciel Sądu Rejonowego w Brodnicy.