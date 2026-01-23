Oświadczenie Brooklyna Beckhama na temat rodzinnego konfliktu wywołało w sieci prawdziwą burzę. Najwięcej emocji wzbudził fragment o nieodpowiednim zachowaniu Victorii Beckham podczas wesela 26-latka. "Moja mama przejęła mój pierwszy taniec z żoną, który był planowany tygodniami. (...) Tańczyła ze mną w bardzo niestosowny sposób na oczach wszystkich. Nigdy w życiu nie czułem się bardziej niekomfortowo ani bardziej upokorzony" - pisał Brooklyn. Wiele osób zastanawiało się, jak wyglądał wspomniany pierwszy taniec. Głos w tej sprawie zabrał DJ Fat Tony, który był obecny na weselu najstarszego syna Beckhamów.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Victoria Beckham i Nicola Peltz jeszcze niedawno szalały na plaży

Victoria Beckham wcale nie tańczyła w nieodpowiedni sposób? Chodziło o same okoliczności

DJ Fat Tony wystąpił ostatnio w programie "This Morning", gdzie opowiedział o tańcu Victorii Beckham. W rozmowie z prowadzącymi wyjaśnił, że nie było żadnych wyzywających przysiadów, żadnego skórzanego stroju ani akcji rodem ze Spice Girls. 60-latek zaznaczył, że określenie przez Brooklyna momentu jako "niestosownego" wynikało raczej z "okoliczności i czasu", niż z samego tańca. Mimo wszystko cała sytuacja miała być dosyć "dziwna". Obecny na ślubie Marc Anthony poprosił Brooklyna, by zatańczył z "najpiękniejszą kobietą na sali", a następnie wezwał jego... matkę. Nicola Peltz wybiegła z sali cała we łzach. - Potem Marc Anthony powiedział do Brooklyna: "Połóż ręce na biodrach mamy". To było naprawdę bardzo niezręczne dla wszystkich. (...) Brooklyn musiał dokończyć taniec z Victorią - wspominał.

Brooklyn Beckham pisał, że pragnie z żoną prywatności. Alana Hadid jest innego zdania

Na konflikt Beckhamów niespodziewanie zareagowała Alana Hadid - przyrodnia siostra Gigi i Belli Hadid oraz siostra Anwara Hadida, który w przeszłości był związany z Nicolą Peltz. Po wpisie Brooklyna w sieci zaroiło się od memów. Całą serię prześmiewczych obrazków zamieścił popularny profil popkulturowy Saint Hoax. Pod wpisem jeden z internautów zauważył, że zakończenie tak długiego wywodu o rodzinnych problemach hasłem "chcemy prywatności" mówi samo za siebie. Do dyskusji włączyła się Alana Hadid. Celebrytka zasugerowała, że Nicoli Peltz w rzeczywistości wcale nie zależy na prywatności. "Ta dziewczyna wcale nie chce prywatności, od dekady próbuje zostać sławna" - napisała.