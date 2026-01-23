Już na początku marca rusza kolejna edycja "Tańca z gwiazdami". Jedną z uczestniczek będzie Małgorzata Potocka. Według medialnych doniesień aktorka zatańczy w parze z Mieszkiem Masłowskim. Jak twierdzi "Super Express", artystka nie jest zadowolona z doboru partnera. Tancerz odniósł się do medialnych rewelacji na Instagramie.

"Taniec z gwiazdami". Mieszko Masłowski reaguje na plotki. Opublikował zdjęcie z inną aktorką

Według słów informatora "Super Expressu" Małgorzata Potocka miała stwierdzić, że między nią a jej tanecznym partnerem "nie ma chemii". "Uważa, że Mieszko to miły chłopak, prywatnie nie ma nic do niego, ale zupełnie nie czuje się dobrze w tańcu w jego towarzystwie i nie wyobraża sobie, by najbliższe tygodnie spędzać po wiele godzin z kimś, z kimś nie wierzy się w żaden sukces" - twierdzi źródło tabloidu. Aktorka miała też prosić o zmianę partnera, jednak nie udało jej się nic wskórać. "Jest bardzo niezadowolona i to trochę od początku psuje pracę w tym duecie i w ogóle przy całym programie" - dowiadujemy się. Na wspomniane doniesienia zdążył już zareagować sam Masłowski. "Kiedy media mówią, że nie dogaduje się z partnerką, a jeszcze nie wiem, z kim tańczę" - napisał na InstaStories. Tancerz opublikował też zdjęcie z sali prób, na którym pozuje z Adą Fijał.

Pov: kiedy nie trzeba szukać chemii, bo już tu jest

- podpisał fotografię. Poprosiliśmy aktorkę i tancerza o komentarz w sprawie, jednak do momentu publikacji nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Małgorzata Potocka opowiedziała o swojej chorobie. "Świat się wtedy zmienił"

W związku z udziałem w "Tańcu z gwiazdami" Małgorzata Potocka jest bardziej aktywna w mediach niż zazwyczaj. Niedawno aktorka udzieliła wywiadu, w którym opowiedziała o zmaganiach z nowotworem. Przed laty zdiagnozowano u niej bowiem raka piersi. - Dla mnie wtedy świat się zmienił. Nie zawalił, tylko zmienił. Nastąpił jakiś niesamowity strach, bo oczywiście natychmiast były milion biopsji i tak dalej, i tak dalej. I czekaliśmy przez dwa tygodnie na te wyniki, jak dokładnie ze mną jest - opowiadała w rozmowie z Mariolą Bojarską-Ferenc dla "Vivy!". Kiedy udało jej się wyzdrowieć, postawiła sobie za cel edukowanie kobiet na ten temat. - Mam teraz taką misję, żeby kobietom o tym mówić. Bo są takie kobiety, które są cały czas w średniowieczu. Ciągle jest jakiś zaścianek. Kobiety się nie badają, kobiety nie stosują profilaktyki - mówiła.